„Bald ist der Bezirk lahmgelegt“, sagt eine Hollabrunner Kaffeehausbesucherin am Mittwochvormittag. Großveranstaltungen in Österreich - ab 100 Teilnehmer für Indoor-Veranstaltungen, ab 500 für Outdoor-Events – werden reihenweise nach dem Erlass der Regierung abgesagt.

In Ziersdorf wurde noch Dienstagabend (10. März) beschlossen, die Aufführungen der Bühne Weinviertel, diese hätten am 13., 14., 20., 21. und 22. März im Konzerthaus Weinviertel stattfinden sollen, abzusagen. Die Veranstaltung am 27. März von der Neuen Bühne Wien mit dem Stück "Rainman" wird ebenfalls nicht stattfinden.

Bürokratischer Aufwand ist enorm

Verschoben wurde auch die Aufführung der Theatergruppe Thern, hier wäre die erste Aufführung des Stückes "Das perfekte Desaster Dinner" von Michael Niavarani am 21. März gewesen. Beide Theatergruppen haben heuer Jubiläen: Thern feiert sein 40-jähriges Bestehen, die Bühne Weinviertel gibt es seit zehn Jahren. Während man in Thern die Aufführungen verschieben kann, wird "Reset - Alles auf Anfang" für heuer ersatzlos gestrichen. Denn im Veranstaltungskalender des Konzerthauses Weinviertel – die Termine wurden im Vorjahr fixiert – gibt es kein freies Zeitfenster für die Bühne Weinviertel. Der Theaterverein überlegt, das Stück 2021 zu bringen.

Der bürokratische Aufwand für die Gemeinde Ziersdorf ist enorm, es müssen alle - nun verhinderten - Theaterbesucher verständigt werden und das Geld für die Eintrittskarten zurückerstattet werden.

Klemens Maria Hofbauer-Pilgerweg wird erst im Juni eröffnet

Die Kultur.Region.Niederösterreich ist ebenfalls von den Maßnahmen der Regierung zur Minimierung des Ansteckungsrisikos betroffen und leitet Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen eingeleitet. Das trifft zum Beispiel den NÖ Museumstag in Retz/Znaim, der für 14. und 15. März geplant war.

„Es war gestern kein ganz einfacher Tag im Abwägen und Diskutieren“, sagt Verena Karasek von der Caritas. Schweren Herzens hat man sich auch hier entschieden, die Eröffnung des Klemens Maria Hofbauer-Pilgerwegs kommenden Samstag (14. März), abzusagen. „Die aktuelle Entwicklung hat die Entscheidung aus unserer Sicht und nach Rücksprache mit vielen Beteiligten notwendig gemacht.“ Ein Alternativtermin wurde mit dem 27. Juni bereits gefunden.

Partyband "Seven for Tea" muss Jubiläumsshow verschieben

Die Kultband „Seven for Tea“ zählt zu jenen, die ihren Fans eine Abfuhr erteilen müssen. Die Band mit Mitgliedern aus dem Hollabrunner Raum hatte zur großen Jubiläumsshow nach Stockerau ins Z-2000 eingeladen. Die Show, die für den 14. März geplant war, wird verschoben. „Das ist sehr hart für uns, da wir uns seit einem Jahr auf diesen Abend vorbereiten und mit viel Eifer und Vorfreude auf dieses Fest in unzähligen Stunden hingearbeitet haben“, lassen die Musiker die Seven-for-Tea-Fangemeinde via E-Mail wissen. Solche Großveranstaltungen seien aber mit den Risikofaktoren, die mit dem Coronavirus einhergehen, nicht zu verantworten. „Wir freuen uns darauf, mit euch am 17. Oktober 2020 zu feiern – wir haben das ganze Jahr Geburtstag!“, bietet die Band einen Ersatztermin an. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, wer im Herbst verhindert ist, kann die Tickets retournieren.

Reinhold Binder, Obmann des Pulkauer Männerchores, informiert, dass das Chorkonzert am 22. März in Pulkau kurzfristig abgesagt werden muss. Dasselbe Schicksal ereilt ein Konzert, welches am 28. März im Europahaus Pulkau hätte stattfinden sollen.

Die Monatswallfahrt in Maria Roggendorf (13. März) ist ebenfalls abgesagt. „Die nächste Monatswallfahrt wird hoffentlich am 13. April, das ist der Ostermontag, stattfinden können“, informiert Wallfahrtsdirektor Pater Michael.