Das Coronavirus hat mit Italien eines der beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher erreicht. Die NÖN hat sich umgehört, was die Hollabrunner Reisebüros ihren Kunden empfehlen.

Bei Ulrike Wollner von Columbus Reisen rufen vereinzelt besorgte Kunden an, aber: „Alle sind sehr ruhig, sehen die Lage entspannt und sind bereit, abzuwarten“, erzählt die Reise-Expertin. Zurzeit gebe es Nachfragen zu gebuchten Urlauben in die USA, auf die Azoren und zu Mittelmeerkreuzfahrten; ein Kunde habe sich über Thailand erkundigt. Bis jetzt wollte auch noch niemand den gebuchten Italien-Urlaub stornieren. „Wir gehen guten Mutes von einer Beruhigung der Lage aus“, zeigt sich Wollner optimistisch.

Krottendorfer Ulrike Wollner von Columbus Reisen glaubt an eine Beruhigung der Lage in Italien.

Die Frage nach einem Italien-Urlaub im Sommer sollte man von Fall zu Fall beurteilen. „Aus heutiger Sicht spricht unserer Meinung nach nichts dagegen, zumal die betroffenen Regionen nicht zu den beliebten Baderegionen gehören“, erklärt Wollner.

Elisabeth Gessl, Filialleiterin von Raiffeisen Reisen, berichtet, dass die Sorge ihrer Kunden natürlich groß sei. Nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern auch, im Hotel festzusitzen, sei ein Thema. Sie stehe in engem Kontakt mit ihren Kunden und berät zum Beispiel über Fristen, die man beachten sollte. „Man muss immer die Stornostaffelung beachten. Ob zwei oder drei Monate vorher storniert wird, macht in den meisten Fällen keinen Unterschied.“

Generell empfiehlt Gessl statt einer Stornierung eine Umbuchung. „Mit einer Pauschalreise sind die Kunden hier auf der sicheren Seite.“ So habe sie etwa eine Reise nach China auf Indonesien umgebucht. Vor allem seien ältere Personen, die Italien gebucht haben, besorgt. „Es kommt aber darauf an, wohin in Italien“, möchte sie Reisende nach Süditalien beruhigen.

Aktuelle Reisewarnungen: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen