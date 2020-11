NÖN „Verhalten anpassen“, appelliert BH-Chef Andreas Strobl.

„Von März bis Ende September hatten wir knapp 100 Fälle im Bezirk Hollabrunn, im Oktober waren es mehr als 200“, mahnt Bezirkshauptmann Andreas Strobl, dass die Corona-Pandemie nun auch hier in aller Heftigkeit zugeschlagen hat; wenngleich der Bezirk Hollabrunn zuletzt noch einer von nur vier war, bei dem die Ampel nicht auf Rot stand.

Zu den Maßnahmen und deren Dauer habe es zuletzt deutlich mehr Anfragen gegeben, schildert der BH-Chef im NÖN-Gespräch am Montag. Das Nachvollziehen der Quellen von Infektionen werde immer schwieriger. Waren es vor einiger Zeit noch fünf bis zehn Personen, die beim Contact-Tracing angegeben wurden, sind mittlerweile Kontaktlisten bis zu 30 Personen keine Seltenheit.

Sechs Teams zu je vier Personen arbeiten sieben Tage pro Woche, täglich zehn bis zwölf Stunden; dazu kommen vier Epidemieärzte, der Amtsarzt sowie fünf Juristen, die jeweils zu zweit eingesetzt sind. Vom Chef gibt’s höchstes Lob: „Die Teams arbeiten ausgezeichnet und wir mussten noch niemanden zwangsrekrutieren. Die 24-Stunden-Frist im Contact-Tracing halten wir noch ein.“

Angesichts der jüngsten Zahlen könnten jedoch auch hier bald die Kapazitätsgrenzen erreicht sein: Die Inzidenzzahl des Bezirks Hollabrunn schnellte am Montag auf 264,5 (Infizierte der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner), die absolute Zahl der letzten sieben Tage lag bei 135.

HLW Mehr Video-konferenzen: HLW-Direktorin Marion Hofmann.

Strobl appelliert daher: Wie wirksam der Lockdown sein wird, hänge von den einzelnen Mitbürgern ab. „Man sollte sein Verhalten anpassen und auch im privaten Bereich die Kontakte zurückfahren.“

Dass die Kapazitätsgrenzen anderswo bereits erreicht sind, erlebte die Familie einer Schülerin aus dem Bezirk Korneuburg, die mit der NÖN in Kontakt trat: Die HLW Hollabrunn war Ende vergangener Woche von einigen Coronafällen betroffen. Schule und Hollabrunner BH hätten rasch reagiert, die meisten Schülerinnen waren bereits am Wochenende getestet, doch in der zuständigen Wohnsitzbehörde kam der Akt des Teenagers aus dem Bezirk Korneuburg erst mit Verspätung auf den Tisch. Nach vielen Telefonaten wurde Dienstagvormittag endlich getestet.

Die HLW-Schüler kommen aus verschiedenen Bezirken, sogar aus dem Waldviertel. Dass die Behörden mitunter unterschiedlich lange brauchen und es von den Behörden teilweise ungleiche Entscheidungen gibt, bemerkt auch Direktorin Marion Hofmann. Sie ist aber froh, dass der Unterricht bis zu den Herbstferien reibungslos durchgezogen werden konnte, während in anderen Schulen Lehrer ausfielen und Klassen geschlossen werden mussten.

Der Lockdown sei nun zwar ein Schock, „ich denke aber, es ist die richtige Entscheidung“. Aufs Distance Learning sei man vorbereitet, „es wird ganz gut funktionieren, ist aber natürlich nicht vergleichbar mit Präsenzunterricht“. Auch Schulsprecher Stefan Pfeiffer hat sich prompt bei seiner Direktorin gemeldet und um mehr Videokonferenzen gebeten, um den persönlichen Kontakt möglichst aufrechtzuerhalten.

Wichtig sei es, den Schülern weiterhin einen gut strukturierten Plan vorzugeben, sagt Hofmann. Für Schularbeiten sowie fachpraktischen Unterricht und Förderangebote wird man sich die Jugendlichen ins Haus holen. Wie genau das abläuft, wird im HLW-Krisenteam abgestimmt.