Hollabrunn und Horn pflegten Freundschaft in der Mittelslowakei

„Wir pflegen die Freundschaft von Studienzeit an“, schildert Tschugguel und „jetzt wollten wir das einmal mit einer gemeinsamen Reise tun“. Als Ziel wurde das „Neuschwanstein“ der Slowakei, Schloss Bojnice und Umgebung gewählt.

41 Teilnehmer, fast zu gleichen Teilen aus Hollabrunn und Horn, waren mit dabei. Erstes Ziel war das „Goldene Kremnitz“ - keine zufällige Bezeichnung, denn Kremnitz ist seit dem 9. Jahrhundert eine Bergbaustadt mit großen Goldvorkommen, gefördert vor allem im Mittelalter. Nach Höhen und Tiefen kam das Aus 1970. Was blieb, ist die älteste noch aktive Münzfabrik der Welt, die allein bei der Euro-Umstellung 2008 rund 500 Millionen Münzen ausgab. Eine Führung durch einen Stollen zeigte die schwere Arbeit der Bergknappen.

Hollabrunns Alt-Vizebürgermeister Werner Lamm, weitum bekannt für seinen Faible für Geschichte, zeigte sich davon und von der Führung in Schloss Bojnice beeindruckt. Es ist das meistbesuchte Schloss-Museum in der Slowakei und nationales Kulturdenkmal. Das heutige Schloss wurde im Stil der Loireschlösser im 19. Jahrhundert prägend umgebaut.

Ohne Kneipe geht es nicht

Zu den Riten bei Studentenverbindungen gehören „Kneipen“. Bezirkshauptmann Stefan Grusch (früher Hollabrunn, heute Horn) schlug die Kneipe und stimmungsvoll wurden studentische Lieder gesungen. Notar i.R. Herbert Fürnkranz hatte die Lacher auf seiner Seite, als er ein Spiel vortrug, in das alle Anwesenden eingebunden wurden. Die Nacht dauerte bis zum Morgengrauen.

Religion ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor der Studentenverbindungen. So wurde „Betlehem“ in Rajecka Lesna besucht. Dort steht eine der größten Holzkrippen weltweit mit über 300 Figuren, die größtenteils beweglich sind. Zum Abschluss der Reise stand die Heilige Messe in Kanianka am Programm, bei der Pfarrer Gerhard Glazer-Opitz die Niederösterreicher begrüßte. Nach dem Segen wurde von den Mitgliedern der katholischen Studentenverbindungen „Großer Gott wir loben Dich“ intoniert. Die gewaltige Klangwolke wurde von den slowakischen Gläubigen heftig akklamiert.

Resümee von Edwin Hochwimmer: Nächstes Jahr müsse es wieder so eine tolle Reise geben.

Hintergrund:

Der Mittelschüler-Kartellverband ist in Hollabrunn mit der Arminia vertreten, während die Mitglieder von ÖCV-Verbindungen in Ortszirkeln organisiert sind. MKV, ÖCV und die Mädchenverbindung Puellaria sind im Couleurzirkel zusammengefasst.