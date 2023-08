Vorverkauf für Retzer Weinlesefest hat begonnen

Lebensfreude, Leidenschaft und Gastlichkeit – damit lockt Retz in einem Monat zum Pflichttermin des Jahres. Mit Großheurigen und Hauermarkt, Frühschoppen, Auftritten unterschiedlichster Musikgruppen, dem berühmten Weinbrunnen, Winzerumzug, Festmesse, Vergnügungspark an der Wallstraße, Verkostungen und einem grandiosen Feuerwerk werden sich einmal mehr tausende Besucher am Hauptplatz tummeln und die Weinstadt drei Tage lang in Ausnahmezustand versetzen.

Wie immer steigt das Fest am letzten vollen September-Wochenende. Mit einer bunten Mélange aus traditionellem Brauchtum und zeitlos unterhaltsamem Programm wird der Wein gefeiert. Eröffnet wird am Freitag, 22. September, um 17 Uhr mit dem Aufziehen des Heurigenbuschens am Hauptplatz, begleitet vom Windmühlenecho und mit Gratis-Ausschank des „Heurigen“. Zu späterer Stunde sorgen SoundExit (20 Uhr) und die Beislkosmonauten (22.30 Uhr) für Stimmung.

Gott am Brunnen

Der Samstag startet um 10 Uhr mit dem Hauermarkt und Großheurigen am Hauptplatz. Ab 11.15 Uhr spielen Wein4tler Brass zum Frühschoppen auf. Nach den „Honsig Buam“ (13.15 Uhr) startet ab 14 Uhr der Familiennachmittag unter dem Motto „In Tracht zum Fest“. „2/4 Böhmische“ (15 Uhr) stimmen dann auf „Brot und Wein“ ein: Ab 16.30 Uhr schenkt Weingott „Bacchus“ den Retzer Stadtwein „Rathaus“ aus den Weinbrunnen gratis aus. Weitere musikalische Einlagen gibt es von der Marktmusik Timelkam (17 Uhr), „Hackbrett“ (20.30 Uhr) und „Die Draufgänger“ (22 Uhr), die erst letzte Woche das Festzelt der Hollabrunner Augustwiesn gerockt haben.

Königinnen am Brunnen

Der Weinlesefest-Sonntag startet um 10 Uhr mit einer Feldmesse mit der Stadtkapelle Retz, gefolgt vom Weißwurst-Frühschoppen mit der Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting und dem festlichen Einzug der Ehrengäste mit der Stadtkapelle Retz (13.30 Uhr). Die NÖ Weinköniginnen Sophie Hromatka, Katharina Baumgartner und Magdalena Eser sowie der Bürgerkorps Waidhofen/Thaya werden sodann den Gratis-Weinbrunnen in Betrieb nehmen. Nach einer Festansprache der Landeshauptfrau startet der Winzerfestzug.

Mit der Feuerwehrmusikkapelle Obermarkersdorf (15.30 Uhr) und „SOS - Songs of Superstars“ live auf der Festbühne (17.30 Uhr) geht das 68. Weinlesefest dann in sein Finale – mit dem traditionellen Riesenfeuerwerk um 19.30 Uhr.

Welcher Tag darf's sein? Im Vorverkauf (online) können bereits Tickets für das Retzer Fest der Feste erstanden werden – um 8 Euro für Freitag und Sonntag, 9 Euro für den Samstag. Das Gesamtticket für alle drei Tage gibt's um 15 Euro. An der Abendkasse erhöhen sich alle Preise um 1 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

www.retzer-weinlesefest.at