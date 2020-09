Fünf unterschiedliche Vorstellungen sind im September im Konzerthaus Weinviertel zu erleben. Durch die Coronasituation war im Vorfeld einiges zu tun. So wurden alle Besucher angerufen, um eine für die Umstände korrekte Sitzplanung zu erstellen. Für die ausverkauften Vorstellungen von Werner Auer gibt es nun drei Termine - und zwar am 4., 5. und 6. September. Der nächste Künstler, Thomas Maurer, tritt am 9. und 10. September auf - hier gibt es noch Restkarten.

mediathek Thomas Maurer, am 9. und 10. September im Konzerthaus.

Programm-Managerin Andrea Topitz-Kronister absolvierte eine Ausbildung zur Covid-Beauftragten. Sie kann aber auch auf persönliche Erfahrung zurückgreifen - nach einem Besuch der Salzburger Festspiele: "Die Disziplin der Besucher war beeindruckend. Jeder hat Abstand gehalten."

Im Konzerthaus Weinviertel werden die Künstler bei ihren Auftritten keine Pause machen. Die Gastronomie wird es nicht wie gewohnt geben. "Ich möchte vermeiden, dass die Gäste einander zu nahe kommen", führt Topitz-Kronister aus. Durch den Wegfall der Pause sind die Veranstaltungen gegen 21 Uhr beendet. "Da zahlt es sich aus, noch auf ein Abendessen beim Gastronomen des Konzerthauses, dem Stefanshof der Familie Mold, in unmittelbarer Nähe vorbeizuschauen", meint Topitz-Kronister.

Wichtig sei ihr, dass kein Nadelöhr entsteht. "Wir haben kleine Änderungen vorgenommen, um die Besucher optimal ins Haus zu bekommen. Die Kassa werden wir verlegen und bereits vor der Eingangstüre einen Stau vermeiden. Am Ende der Vorstellung können wir die Fluchttüren öffnen und man kann entspannt das Haus verlassen", erzählt sie.

Im Haus soll Maske getragen werden, wenn möglich auch während der Veranstaltung. Dem Veranstaltungssaal komme zudem seine Größe zu Gute. Damit es auch genügend Luftaustausch gibt, werden die Vorhänge bei den Eingängen offen bleiben.

Was noch am Programm steht ...

Anlässlich des 90. Geburtstags des großen Beethoven-Interpreten Friedrich Gulda gastiert das CrossNovaEnsemble am 11. September mit „Der Friedrich-Gulda-Weg” in Ziersdorf. Das Ensemble gestaltet ein multimediales Porträt in Worten, Bildern und Klängen einer der schillerndsten österreichischen Musikerpersönlichkeiten, der als Künstler und als Mensch unvergessen ist, ebenso wie manche seiner Aussprüche: „Wenn ana deppert ist, dann ist er bei Disco-Musik genauso deppart wie bei Beethoven.“

Am 18. September sind Kaufmann-Herberstein mit ihrem Programm "Beziehungsweise" zu sehen. Für 11. und 18. September gibt es noch Restkarten. Ausverkauft ist Viktor Gernot am 25. September.

Auf 100 Besucher beschränkt ist das Orgelkonzert am Sonntag, 6. September, um 16 Uhr in der Pfarrkirche. Das Solistenkonzert unter dem Titel "FaGöttlich 2.0 - Große Meister einst und jetzt" wird von Raffaele Gianotti, Johannes Hofbauer und Elisabeth Ullmann gespielt. Das zweite Konzert, ein Orgel-Orchesterkonzert, findet am 27. September statt.

Im Vorfeld werden die Besucher um die Einhaltung der Abstandsregeln und um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, damit beim Betreten der Kirche - mit Mundschutz - kein Gedränge entsteht. Es wird keine Pause und daher auch kein Buffet geben. Beide Konzerte präsentieren hochkarätige, international anerkannte Künstler.