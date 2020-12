Was am vergangenen Wochenende besser zu laufen schien als noch bei den Testungen des schulischen Personals in der Vorwoche, war der Akt des Testens selbst, den in der Teststraße in der HTL Hollabrunn einige Betroffene als sehr schmerzhaft empfanden.

„Es war gut organisiert, keine Frage, aber es wundert mich nicht, wenn Leute dann nicht mehr testen gehen“, meinte eine Dame aus dem Bezirk. Und sie sei nicht die Einzige gewesen, der schon die Tränen herunterrannen, bevor der Tester noch von zehn herunterzählte. „Ich gehe gerne, aber das ist nicht notwendig. So lasse ich mich freiwillig nicht mehr testen …“

Rückmeldung von schmerzhaften Tests erhielten die NÖN-Reporter diesmal keine. In Grabern ließen sich etwa 30 Prozent der eingeladenen Bürger testen. Klingt zunächst wenig, doch Bürgermeister Herbert Leeb ist mit dieser Beteiligung durchaus zufrieden. Man müsse das Pflegepersonal, das unter der Woche getestet wird, und die Pädagogen abziehen. Und: „Man kann auch nicht jeden Sechsjährigen zum Test holen.“ Viele Ältere, die aus Sicherheitsgründen soziale Kontakte meiden, seien ebenfalls nicht erschienen. Alles in allem seien die Tests in der Veranstaltungshalle in Mittergrabern gut über die Bühne gegangen, die Zusammenarbeit habe quer durch die Fraktionen gut funktioniert.

In Göllersdorf wurden am vergangenen Wochenende mehr als 1.000 Personen getestet. Alle Testergebnisse waren negativ. SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger gehörte dem Organisationsteam an, das von VP-Mandatar Martin Holzer geleitet wurde. „Die Gemeinden haben alles daran gesetzt, die Massentests bestmöglich abzuwickeln“, ist der Sozialdemokrat stolz auf die Leistungen der vielen Freiwilligen.

Doch politisch übt er Kritik: Die Tests seien vom Kanzler ohne Absprache mit den Gemeindevertreterverbänden ausgerufen worden. Darum sei es für ihn völlig unverständlich, dass der von der SPÖ im Nationalrat eingebrachte Antrag „Gemeinden nicht im Stich lassen – Ersatz der Kosten für die Durchführung der Massentests“ von der Regierung abgelehnt worden ist. Mit diesem Antrag wurde die Bundesregierung aufgefordert, den Ländern und Gemeinden die Kosten für die Durchführung der Massentestungen umgehend vollständig zu ersetzen. „Die Gemeinden sind verlässlicher Partner in vielen Dingen und haben sich diesen Umgang nicht verdient!“, ist Hinterberger sauer.

Auf Kurzvisite in Retz war der Mistelbacher Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg. Von dort wurden Rekruten in ihren Wohnsitzgemeinden eingesetzt. „Diese Unterstützung zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Bundesheer“, betonte der Offizier.

„In meiner Heimatgemeinde Wullersdorf möchte ich Amtsleiterin Gerlinde Edel und ihrer Stellvertreterin Nicole Schinnerl für die umsichtige Gesamtorganisation danken“, betont Bürgermeister Richard Hogl. Dass alles reibungslos ablief, sei nur aufgrund vieler tüchtiger Leute möglich gewesen. „Alle Freiwilligen im Bezirk Hollabrunn haben ein Zeichen gelebter Solidarität gesetzt.“ Der Abgeordnete hofft, dass es beim zweiten Durchgang der Massentests Anfang Jänner 2021 ähnlich viele Helfer geben wird.