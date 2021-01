Von einem "erfreulicherweise starken Zuspruch" berichtet Bürgermeister Alfred Babinsky. Auch Bürger aus umliegenden Gemeinden würden das Angebot nutzen und sich freiwillig auf Covid-19 testen lassen. Diese Tatsache sowie Personen, die ohne Voranmeldung erschienen, lösten an den ersten Tagen lange Wartezeiten aus. Darauf reagiert die Stadtgemeinde Hollabrunn nun.

Ab der ersten Februar-Woche wird ein zusätzlicher Testtag am Mittwoch eingeführt. Die Teststraße wird dann von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein, was dem Wunsch der Bevölkerung nach einer abendlichen Testmöglichkeit für Berufstätige entspreche, so Babinsky. Zudem wird bereits seit 29.1. eine Indoor-Wartemöglichkeit geboten.

"Eine wichtige Vorgabe bei der bisherigen und zukünftigen Abwicklung von Teststraßen sind Effizienz und der sparsame Umgang mit Ressourcen, besonders Personalressourcen", erklärt der Bürgermeister. Die Stadtgemeinde sei im ständigen Austausch mit dem Roten Kreuz, das das medizinische Fachpersonal stellt. Man sei bemüht, die Abwicklung effizient zu gestalten, um die Ressourcen für medizinisches Personal und freiwillige Helfer nicht zu sehr zu strapazieren.

Termine im Überblick (jeweils im Stadtsaal Süd):

Dienstag, 13 bis 18 Uhr

Mittwoch, 15 bis 20 Uhr

Freitag, 13 bis 18 Uhr

Rückblick auf die Massentests:

Im Zuge der Abwicklung der beiden Flächentestungen im Hollabrunner Stadtsaal und in der Sporthalle im Dezember 2020 und Mitte Jänner 2021 waren rund 200 freiwillige Helfer und medizinisches Personal des Roten Kreuzes im Einsatz, um jeweils 4.000 Bürger der Gemeinde zu testen und somit einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten.