Bezirk Hollabrunn stellt Weine für Litschauer Festivals

15 Weine in der Kategorie Weinviertel DAC Grüner Veltliner und drei Rotwein-Cuvées standen bei der finalen Auskostung in Litschau bereit. Sie waren als Favoriten aus der Vorauskostung im Landesweingut Retz unter Kostleiter Leopold Wurst in Zusammenarbeit mit der Generali-Winzer-Initiative Probus hervorgegangen.

Während das Weingut Pröll aus Radlbrunn mit seinem Weinviertel DAC 2022 Ried Lehlen die Juroren überzeugte, machte das Weingut Lutzer aus Haugsdorf mit seiner Cuvée Lemarto 2020 das Rennen. Ausgeschenkt werden die Siegerweine in der Weinbar direkt am Festivalgelände, die von den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Probus betrieben wird.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Festivalwein ein starkes Zeichen für die regionsübergreifende Verbindung zwischen Waldviertel und Weinviertel setzen“, verkünden Festivalgründer Zeno Stanek und Toni Honsig von Probus.

Am Herrensee in Litschau findet von 7. bis 9. Juli und von 14. bis 16. Juli 2023 wieder das berühmte Schrammel.Klang.Festival statt. Das Theaterfestival Hin & Weg geht von 11. bis 20. August über die Bühne.