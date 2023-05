Zwei Priester, zwei Jubiläen in Mühlbach

Eigentlich hätte die Dankesmesse im Garten neben der Mühlbacher Pfarrkirche zum Heiligen Martin stattfinden sollen, doch das regnerische Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Der Gottesdienst musste deshalb in der Pfarrkirche gefeiert werden.

Die Vorbereitung des doppelten Priesterjubiläums hatten die Pfarrgemeinderäte des Pfarrverbandes Manhartsberg übernommen. Weil Pfarrer Jerome Ambarusi lange Jahre in der Pfarre Pulkau als Kaplan tätig war, kamen auch von den Pulkautaler Orten mehrere Gläubige zur Feier.

Die Predigt hielt Liviu Balascuti, der neue Seelsorger der Pfarren Absdorf und Stetteldorf am Wagram. Er würdigte Krzysztof Darlak, der 40 Jahre in seinem Priesteramt tätig ist, und Pfarrer Jerome Ambarusi, der vor 25 Jahren zum Priester geweiht wurde. Im Sinne der beiden jubilierenden Seelsorger wurde am Kirchenausgang und bei der anschließenden Agape in der Orangerie des Mühlbacher Schlossgartens eine Spendenbox für zwei Projekte in Afrika aufgestellt. Beide Priester hatten sich Spenden zugunsten der Missionsarbeit in Afrika gewünscht. Vom Musikverein Manhartsberg wurde die Veranstaltung musikalisch umrahmt.

