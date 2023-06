Führerschein-Check für Senioren? „Alle sollten Fahreignung bestätigen“

Senioren-Bezirksobfrau Marianne Lembacher (73) betont die Bedeutung des Autos für die ältere Generation im ländlichen Raum und plädiert für Eigenverantwortlichkeit statt diskriminierender Maßnahmen. „Wir haben das bei den NÖ Senioren besprochen und wir sind alle sehr dagegen – vor allem auch deshalb, weil Ältere nicht mehr Unfälle haben als Jüngere.“ Die Feststellung der Fahreignung bei kranken Personen könne schließlich durch den Amtsarzt erfolgen.

„Wir haben uns auch vom Seniorenbund des Landes dagegen ausgesprochen und unsere Meinung ans EU-Parlament weitergegeben“, erklärt die ehemalige Landtagsabgeordnete.

„Unsere Meinung vom Verband ist, dass es eine einseitige Diskriminierung darstellt, und daher sind wir gegen die sogenannten Maßnahmen der Verkehrspolitik, weil das ja nicht nur eine Gruppe betreffen kann“, erklärt indes Niederösterreichs Pensionisten-Präsident und ehemaliger Nationalratsabgeordneter Hannes Bauer, wie Lembacher aus dem Schmidatal. Gesundheitliche Einschränkungen würden nicht zwangsläufig mit dem Alter zusammenhängen. Ein 40-Jähriger mit gesundheitlichen Problemen, zum Beispiel Bluthochdruck, könne genauso eine potenzielle Gefahr darstellen, so Bauer. „Regelmäßige Kontrollen, ähnlich wie bei Corona, könnten sinnvoll sein. Dabei sollten aber alle Verkehrsteilnehmer ihre gesundheitlichen Nachweise vorlegen, um die Fahreignung zu bestätigen“, meint der 82-Jährige.

Verantwortung bei Familie und Freunden

Die mögliche Einführung eines Führerschein-Checks für ältere Menschen stößt auch seitens der Allgemeinmedizinerin Helga Öller auf Kritik. „Wenn man jetzt sagt, dass die älteren Menschen nur mehr eingeschränkt fahren dürfen, dann sehe ich das als Diskriminierung“, betont die Ärztin. Bei gewissen Krankheiten dürfte man ohnehin nicht hinter das Steuer.

Wann sollte man also besser aufs Autofahren verzichten? „Bei Aussetzern, Schwindel und wenn man nicht mehr gut zu Fuß ist, wäre es sicher ratsam, es zu unterlassen“, meint die Bezirksärztesprecherin aus Haugsdorf. Die meisten Betroffenen würden es ohnehin selbst erkennen, manchmal helfe ein Gespräch mit Familie und Freunden für die Erkenntnis. „Die Verantwortung sollte in erster Linie bei Familien und Freunden liegen. Diese können auch unterstützend wirken und nur darauf schauen, dass Betroffene möglichst wenig oder nur lokal fahren“, meint Öller.

Befristeter Führerschein bringt auch Probleme mit sich

Mit der bevorstehenden Umsetzung der vierten Führerscheinrichtlinie der Europäischen Union im kommenden Jahr rückt auch das Thema der „befristeten Führerscheingültigkeit“ in den Fokus. „Die EU lässt allerdings bei derart sensiblen Angelegenheiten ihren Mitgliedstaaten meist sehr großen Handlungsspielraum“, weiß Thomas Zimmerer, Fahrschulchef in Hollabrunn, Stockerau und Tulln. Er favorisiert den Vorschlag der größten Pensionistenverbände: „Sie fordern einen medizinischen Eignungstest alle fünf Jahre, der aber bereits ab der Führerscheinausstellung durchgeführt werden soll.“ Dies sei bereits für die sogenannten großen Klassen in Österreich so geregelt.

Einen Freibrief für überforderte Lenker gebe es freilich nicht. Wer in Österreich „verkehrsauffällig“ wird, kann von der zuständigen BH zu einer „Fahrprobe“ geladen werden. Zimmerer war bei solchen schon oft dabei und weiß: „Man erkennt meist in den ersten Fahrminuten, ob jemand physisch und psychisch noch geeignet ist, sein Fahrzeug zu lenken.“ Ein an sich gutes System, findet der Experte.

Fahrtrainings speziell für Senioren wären hilfreich

Eine regelmäßige Kontrolle sei natürlich besser als gar keine, „jedoch werden wir bei einem befristeten Führerschein in allen Klassen in der Praxis mehrere, fast nicht lösbare Probleme bekommen“, meint Zimmerer. Einerseits würde es zu terminlichen Schwierigkeiten bei Ärzten kommen, dazu kämen Schwächen der Untersuchung: „Wie sollen typische Alterseinschränkungen erkannt werden?“ Ein fünfminütiger Gesundheitscheck könne den Eindruck einer Fahrprobe nicht ersetzen und eine Fahrprobe für alle wäre in der Praxis nicht durchführbar – „egal ob politisch erwünscht oder nicht“.

Trotz allem wäre es laut Zimmerer durchaus erfreulich, speziell für Senioren stark geförderte Fahrtrainings oder Perfektionsfahrten auf freiwilliger Basis einzuführen. „Hier kann mit Schulungen über die Anwendung von Assistenzsystemen heutiger Autos oder über gecoachte Fahrstunden geholfen werden, wenn's der Teilnehmer wünscht.“ Und die Altersdiskriminierung würde wegfallen.

Ein Fitnesscheck kann niemandem schaden Arno Klien, 83

„Ich hätte kein Problem damit. Ein Fitnesscheck kann niemandem schaden“, sagt Arno Klien. Der 83-jährige Hollabrunner ist noch viel mit seinem Auto unterwegs und fühlt sich sicher. „Das ist sehr subjektiv, ich weiß. Mit Tests könnte man das objektivieren.“ Für den Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes wäre es sinnvoll, diese Überprüfungen an die Gesundenuntersuchungen zu koppeln. „Ich bin aber strikt dagegen, den Pensionisten nach und nach das Auto wegzunehmen.“

Er selbst fahre auf der Autobahn nicht mehr schneller als 110 km/h. „Aufgrund der Gelassenheit des Alters“, sagt er. Außerdem findet Klien, dass es sinnvoll wäre, die Unfallhäufigkeit bei 17- bis 30-Jährigen zu erheben. Warum? „Sie haben ihre – heute übermotorisierten – Fahrzeuge noch nicht richtig unter Kontrolle.“