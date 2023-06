24/7 erreichbar: „Wegen Geld macht's eh keiner“

„Es ist schön, dass sie an uns gedacht haben. Aber fürs Geld macht's sowieso keiner“, sagt Stefan Schmid als ihn die NÖN fragt, wie er zu den Entschädigungen für Bürgermeister steht, die ab spätestens 2024 um 470 bis 690 Euro angehoben werden sollen. Schmid ist seit vier Jahren Bürgermeister von Schrattenthal.

„Wir sind 24/7 im Einsatz, immer und überall erreichbar, auch im Urlaub. Bei einem Rohrbruch musst du mitten in der Nacht raus und bist für alles zuständig“, fasst Schmid die Bürgermeisterrolle zusammen, damit klar wird, warum man dieses Amt nicht des Geldes wegen übernimmt. Warum er gern Bürgermeister ist? „Weil man aktiv gestalten, einiges in seiner Gemeinde bewirken und die Leute unterstützen kann.“

Der Bürgermeister-Job wird immer anspruchsvoller

Was der Schrattenthaler Stadtchef am schwarz-blauen NÖ-Gemeindepaket weit besser findet, als die Erhöhung des Bezugs, ist, dass es für Bürgermeisterinnen Mutterschutz geben soll. „Das könnte mehr Damen für das Amt motivieren“, glaubt Schmid. Die angedachte Karenzzeit für Bürgermeister sieht der Vater einer kleinen Tochter als positive Entwicklung.

„Keine Freude“ mit der Erhöhung der Entschädigung hat der Retzer Bürgermeister Stefan Lang und argumentiert damit, dass er es aus tiefster Überzeugung mache und nicht wegen des Geldes. „Seit der Entscheidung, als Bürgermeister für meine Weinstadt Retz da zu sein, habe ich keinen Tag bereut.“ Allerdings: Auch Lang widerspricht nicht, dass der Bürgermeister-Job immer anspruchsvoller wird.

Roland Weber, Bürgermeister von Guntersdorf, ist ebenfalls nicht glücklich mit der geplanten Erhöhung des Bürgermeistergehalts. „Es ist sicher keiner wegen des Geldes Bürgermeister“, stimmt er Stefan Schmid zu. Dass diese Erhöhung im Land einfach beschlossen wurde, ohne dazu vorab die Meinung der Gemeindechefs abzufragen, gefällt Weber nicht. Die Aufgaben eines Bürgermeisters werden zwar immer mehr, doch für Weber ist nach wie vor klar, weshalb er dieses Amt Tag für Tag ausübt: „Ich will mir nicht anschauen müssen, was andere aus der Gemeinde machen. Ich will mit meinem Team selbst gestalten können.“

Entweder ist man Bürgermeister, weil man's gerne macht oder man lässt es ganz bleiben.“ Alberndorfs Bürgermeister Christian Hartmann

Christian Hartmann ist seit 2015 Bürgermeister in Alberndorf. Er stimmt seinen Amtskollegen zu, dass man „entweder Bürgermeister ist, weil man's gerne macht oder man lässt es ganz bleiben“. Dennoch ist er froh, dass die Aufwandsentschädigungen angehoben werden.Hartmann: „Wir sind für alles zuständig“ „Das war längst nötig“, sagt er. Er bedauert, dass einige Parameter aber nicht berücksichtigt worden sind, zum Beispiel, dass „wir Bürgermeister in den kleinen Gemeinden immer für alles zuständig sind“. In größeren Gemeinden könne der Bürgermeister auf einen Stadtamtsdirektor und weitere Mitarbeiter zurückgreifen. „Ich will nicht sagen, dass die Bürgermeister weniger zu tun haben, aber es teilt sich besser auf.“

Hartmann übt das Amt als Gemeindechef dennoch gerne aus: „Ich habe vieles dazulernen dürfen“, sagt er. Zum Beispiel, dass Projekte eben ihre Vorlaufzeit brauchen. „Ich bin geduldiger geworden und habe gelernt, dass nicht alles gleich geht.“ Während er gelassener geworden ist, bemerkt er bei den Bürgern eine umgekehrte Entwicklung: „Sie sind ungeduldiger und wollen alles gleich erledigt haben.“ Ein Kritikpunkt ist auch, dass das Gemeindeamt nicht immer geöffnet ist. „Das geht als kleine Gemeinde nicht“, verweist Hartmann darauf, dass Alberndorf nicht so viele Mitarbeiter habe.

Als absoluter Workaholic gilt der Bürgermeister der Bezirkshauptstadt, Alfred Babinsky. So verwundert es nicht, dass er das Amt wieder annehmen würde, wie er am NÖN-Telefon kurz angebunden im Terminstress sagt. Die Bürde, die man als Stadtchef trägt, sei aber in den letzten Jahren auf jeden Fall größer geworden. „Es ist schwieriger geworden“, sagt Babinsky.

Zwei „alte Hasen“ würden's wieder tun

Als Bürgermeister ist man rund um die Uhr für seine Bürger da. Das wissen zwei „alte Hasen“ aus dem Bezirk nur zu gut: Manfred Marihart war fast 25 Jahre Bürgermeister von Pulkau. Max Kaltenböck war 15 Jahre Stadtchef in Hollabrunn. Würden sie dieses Amt wieder ausüben wollen?

„Ja, ich würde es wieder machen“, lautet die Antwort der beiden. „Aber ich denke auch, dass man es macht, weil man wirklich nicht weiß, was auf einen zukommt“, lacht Manfred Marihart und erinnert sich: „Es hat schon schwierige Zeiten gegeben, aber schöne auch.“ Tauschen möchte er mit heutigen Bürgermeistern nicht unbedingt, denn: „Ich habe in meinen 24,5 Jahren schon festgestellt, dass der Egoismus wächst.“

Kaltenböck denkt gern an die insgesamt 25 Jahre zurück, „die ich wirken durfte“. Warum er gerne ÖVP-Bürgermeister war? „Man kann sehr viel für die Bevölkerung vor Ort tun. Das ist im Land und im Bund schon schwieriger.“ In den 1980er-Jahren sei eine gute Gruppe in den Hollabrunner Gemeinderat eingezogen. „Wir waren ein gutes Team, auch die Wertschätzung über die Fraktionen hinweg war da. Das ist heute leider anders“, denkt er an die nicht immer wertschätzende Wortwahl im politischen Geschäft.

Kaltenböck habe in seiner Zeit als Stadtchef den Kontakt mit der Bevölkerung sehr genossen: „Bei meinen Sprechtagen waren in den 15 Jahren an die 10.000 Menschen“, erinnert er sich, dass er auch in die Katastralgemeinden gefahren ist.