Wullersdurfer Maibaum wurde in der Nacht umgesägt

„So etwas hat es bei uns noch nicht gegeben“, sagt Markus Zahlbrecht, Abschnittskommandant und stellvertretender Feuerwehrkommandant in Wullersdorf. Sonntagabend hatte die Feuerwehr traditionell den Maibaum für die Ortsbevölkerung vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt. Unbekannte Täter fällten diesen in der Nacht. „Es hat sich noch niemand gemeldet“, berichtet Zahlbrecht am NÖN-Telefon, die Täter werden natürlich gesucht.

Der Baum war 25 Meter hoch, die Bevölkerung freute sich, dass dieser den Ort den ganzen Mai über zieren sollte. Nun steht er nicht mehr. „Auch ältere Wullersdorfer können sich nicht daran erinnern, dass der Baum jemals umgesägt wurde“, erzählt Zahlbrecht. Bisher wurde er nicht einmal vor den Aufstellen zersägt, die Wullersdorfer blieben bisher von diesem „Brauchtum“ verschont.

Die Feuerwehr mahnt allerdings in ihrem Facebook-Posting, dass dies keine ungefährliche Aktion gewesen ist, denn: Der Baum hat nur knapp einen Stromverteilerkasten verfehlt und blieb dann auf der Landesstraße vor dem Feuerwehrhaus liegen. „Nicht auszudenken, was hier alles passieren hätte können, wenn der Baum den Verteilerkasten getroffen hätte oder in ein Auto gekracht wäre.“

Es gibt noch einen weiteren traurigen Aspekt dieser Aktion: Der Wullersdorfer Maibaum wird traditionell verlost. Gewonnen hat heuer ein neunjähriger Bursche aus Wullersdorf, der eine sehr große Freude damit hatte, dass nun „sein Baum“ einen ganzen Monat von allen bewundert wird. Der Bub sei fix und fertig, weil sein Baum nicht einmal eine Nacht lang stand.

Denn bereits um 3 Uhr Früh wurde die FF Wullersdorf von der Polizei zum Einsatz vor dem eigenen Feuerwehrhaus alarmiert. Der Vorfall wurde noch in der Nacht durch die Polizei aufgenommen. Sollte jemand etwas gehört oder gesehen haben, bittet die Feuerwehr um Hinweise. „Einen neuen Baum werden wir nicht aufstellen“, sagt Zahlbrecht im NÖN-Gespräch.

