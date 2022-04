Das Pferd als Eisbrecher und Vertrauter

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Hinter dem Namen „4 Hufe für dich“ verbirgt sich in Göllersdorf ein Angebot an Reittherapie und -pädagogik für alle Altersgruppen. Dahinter stecken seit drei Jahren Julia Brabenetz und ihre beiden Pferde Leo und Chelsea. Gemeinsam möchten sie ihren Klienten mit ihrer besonderen Form der Therapie helfen.

Betreut werden häufig Kinder mit unterschiedlichen körperlichen oder psychischen Behinderungen, Muskelstörungen oder Epilepsie. Allerdings ist die Arbeit mit dem Pferd auch für Erwachsene und Menschen im Rollstuhl möglich. Denn anders als bei einer „normalen“ Therapie gebe es hier eine „Dreiecksbeziehung“ zwischen Klienten, Julia und dem Pferd, sagt sie: „Das Pferd ist oft eine Art Eisbrecher, weil beispielsweise schüchterne Kinder statt mit mir mit dem Pferd reden können“, erklärt Brabenetz.

Kontakt zu Pferden schuld die Feinmotorik

Aber auch die körperliche Wärme und Nähe beim Kontakt mit den Tieren helfe den Betroffenen. Denn selbst, wenn eine Person körperliche Nähe nicht zulassen kann, müsse es den Kontakt zum Pferd geben, weil es sonst nicht kommunizieren kann. Reiten muss man aber nicht: „Wir arbeiten immer mit dem Pferd, aber das heißt nicht, dass man immer oben sitzen muss. Das gesamte Rundherum ist auch so wichtig für die Leute“, betont die Wahl-Göllersdorferin.

Ein gutes Beispiel dafür seien etwa Personen mit spastischen Bewegungsstörungen. Sie können ihre Feinmotorik, wenn sie das Pferd putzen und striegeln, trainieren; ihre Muskulatur kann sich durch die Körperwärme entspannen.

"Toll zu sehen", wie sich Klienten dem Tier öffnen

Jede Einheit laufe anders ab, dabei wird vor allem auf die Bedürfnisse der Klienten, die Umgebung sowie auf die Wünsche der Eltern eingegangen. Die Momente, in denen Brabenetz Fortschritte oder Erleichterungen bei den Klienten bemerkt, seien „super schön“, weil man in tiefe Ebenen vordringt. „Es ist immer toll, zu sehen, wie sie sich dem Tier öffnen können“, freut sich die Zahnarzthelferin. Man merke, dass sich nach den Einheiten bei den Klienten viel für das Selbstbewusstsein getan hat. Es sei ein Privileg, mit dem Pferd zu arbeiten und ihre Klienten mit all ihren Stärken und Schwächen zu unterstützen.

Brabenetz spricht auch über das große Manko der Pferdetherapie: Sie ist in Österreich nicht von der Krankenkasse anerkannt, darum ist sie vollständig selbst zu bezahlen. In dieser Hinsicht hinke man dem „Pferdeland“ Deutschland, wo Brabenetz ihre einjährige Ausbildung absolviert hat, stark nach.

Therapie beginnt daheim: "Jeder freit sich auf das Pferd!"

Da die Krankenkasse die Pferdetherapie nicht anerkennt, werde sie auch weniger nachgefragt. Das sei schade, weil Kinder mit Behinderung durch die vielen „klassischen“ Therapien „therapieresistent“ werden könnten. „Und dadurch wird Therapie zur Qual“, sagt die Reittherapeutin. Das sei bei der Arbeit mit den Pferden anders: „Ich sage immer: Die Reittherapie beginnt zu Hause, weil sich alle schon auf das Pferd freuen und man anders als beim Therapeuten keine Übungen machen muss, sondern sich voll auf das Pferd konzentrieren kann.“

Spielerisches Miteinander zwischen Mensch und Tier

Neben der Pferdetherapie bietet Brabenetz auch Reitpädagogik an. Hier gehe es um das spielerische Miteinander zwischen Mensch und Tier. Regelmäßig finden Nachmittage statt, an denen die Kinder mit den Pferden spielen, basteln und mit den Lieblingen der Kleinen – den Ziegen – spazieren gehen können. Diese Nachmittage sind vor allem seit der Corona-Zeit sehr gefragt. „Es ist eine schöne Beschäftigung mit den Kindern im Freien, wo sie auch viel Kontakt mit den Tieren haben können“, erklärt Brabenetz.

Sie will dieses Angebot weiter ausbauen und beispielsweise Ziegentrekking anbieten. Was es aktuell zu entdecken gibt, ist auf Facebook, Insta gram und in der WhatsApp-Gruppe von „4 Hufe für dich“ zu erfahren.

