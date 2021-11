Das Programm 2022 fürs Konzerthaus Weinviertel ist da

Es werden sowohl bekannte Gesichter als auch Künstler, die noch nie im Konzerthaus Weinviertel zu Gast waren, auf der Bühne stehen. Das neue Jahr begrüßt Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem Missagh am 14. Jänner. Darauf folgen Granden wie Andy Lee Lang, Gery Seidl, Adele Neuhauser & Edi Nulz oder Hotel Palindrone. Vor der Sommerpause ist drei Tage lang Irisches Feeling mit The Henry Girls, Connla, Teresa Horgan und Michael Coult angesagt.

Die Herbstsaison 2022 läutet am 9. September Sound Lab Wien-Berlin in Kooperation mit dem Allegro Vivo Festival Austria ein. Es folgen Namen wie Alex Kristan, Omar Sarsam, The Cover Girls, Cobario, Thomas Stipsits und Werner Auer.

Bürgermeister Fischer und Managerin Topitz-Kronister freuen sich sehr, dass es gelungen ist, ein so abwechslungsreiches und hochwertiges Programm auf die Beine zu stellen. „Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens“, sind sie sich einig. „Darum ist es wichtig, der Kunst und Kultur auch in Zeiten wie diesen treu zu bleiben." Im Falle von Covid-bedingten Absagen werden die Ticketpreise ohne Abzug refundiert.

Tickets sind unter +43 2956 2204-16, office@konzerthaus-weinviertel.at bzw. https://www.konzerthaus-weinviertel.at erhältlich.