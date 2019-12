An exzellenten Wirten mangelt es dem Bezirk Hollabrunn nicht. Doch was kommt bei denen eigentlich privat auf den Tisch? Als Favorit kristallisiert sich ganz klar Fisch heraus.

Der sympathische Haubenkoch Harald Pollak kocht auch privat für seine Familie auf. Das Menü für Heiligabend lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen: Fischtatar als Vorspeise, dann Rindssuppe und als Hauptgang gebratener Saibling aus dem Gut Dornau. „Nächstes Jahr gibt es wieder ein Karpfengericht. Wir wechseln jährlich die Fischsorte“, verrät Pollak, der keine Kochpause einlegt und am Christtag und Stefanitag gleich wieder für seine Gäste im Retzbacherhof da ist.

Haubenkoch Petr Fučík vom Retzer Restaurant „Mährische Botschaft im Weinschlössl“ lebt privat in Znaim. Am Heiligen Abend kocht auch er für seine Ehefrau und zwei Kinder ein traditionelles tschechisches Weihnachtsgericht: gebackenen Karpfen mit Kartoffelsalat.

„Beim Salat gebe ich Mayonnaise und gekochte Karotten dazu“, verrät Fučík lächelnd. In der Küche werkt er an Spitzentagen mit vier weiteren Köchen, so auch am 25. Dezember. „Am nächsten Tag stehen Verwandtenbesuche auf dem Programm.“ Seit Juni 2017 ist Petr Fučík in der „Botschaft“ am Herd äußerst erfolgreich unterwegs.

Graf: „Richten uns das Essen schon in der Küche im Gasthof her“

Beim Hollabrunner Gastwirt Erwin Graf kommt am Heiligen Abend kein Fisch auf den Tisch: Ein Fondue mit selbstgemachten Soßen, Fleisch und Würsteln steht am Speiseplan. Als Beilage gibt es Sandwich und Gemüse wie Champignons und Zucchini dazu. Das Menü wird von der ganzen Familie zubereitet. Das Gasthaus hat am 24. Dezember bis 13.30 Uhr geöffnet. „Da richten wir uns das Essen schon in der Küche im Gasthof her“, verrät Graf.

Das Heiligabend-Fondue ist bei Familie Graf jedenfalls Tradition. „In meiner Jugend gab es gebackenen Karpfen“, berichtet der Wirt.

Auch von Christian Übl wollte die NÖN wissen, was er am Weihnachtstag genießt: „Die von meiner Tochter zubereiteten Häppchen“, erzählt der engagierte Direktor des Nationalparks Thayatal. Dabei handelt es sich um vielfältige, internationale, aus viel Gemüse, Fisch und Fleisch zusammengestellte Leckerbissen, die die gesamte Familie erfreuen. Dazu werden erlesene Weine getrunken. Übrigens: Im Vorjahr gab‘s im Hause Übl den klassischen Karpfen …