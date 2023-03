Großwetzdorfer Anrainer kämpft um Lärmschutz an der B 4

Rudolf Strutz wohnt unweit der stark befahrenen Horner Bundesstraße. Der Straßenlärm setzt ihm zu. Seit über einem Jahr kämpft er um Lärmschutzmaßnahmen. „Als ich in den 90er-Jahren gebaut habe, war der Verkehr noch nicht so stark“, erzählt der Akademiker. Speziell die Lkw hätten in den letzten zehn bis zwölf Jahren rasant zugenommen.

Landeshauptmann Erwin Pröll habe dereinst veranlasst, dass die Lastwägen verstärkt kontrolliert werden. „Es ist dann wesentlich weniger geworden“, erzählte der Schmidataler. Aber: „Seit der Alt-Landeshauptmann weg ist, wird nicht mehr kontrolliert“, ist er überzeugt. Das Land NÖ dementiert dies jedoch.

Dank Lkw-Verkehr: Tagwache um 5 Uhr

„Die Mehrzahl seien ausländische Lkws – acht von zehn“, schätzt Strutz. „Jene, die von Tschechien kommen, fahren nicht über die Schnellstraße S 3 über Hollabrunn, sondern kommen von Horn über die B 2 in die B 4, weil sie keine Maut zahlen brauchen.“

Er wache um 5 Uhr durch den Lkw-Verkehr auf, schildert Strutz, „der Verkehrslärm geht dann durch bis 18 Uhr“, hadert der gebürtige Kärntner.

Auch bei geschlossenen Fenstern sei ein Dauergeräuschpegel des Straßenlärms extrem wahrnehmbar. Bei einer Verkehrsverhandlung der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn letzten Juni, in der Strutz Lärmschutzmaßnahmen einforderte, habe man ihn auf die Möglichkeit einer Förderung für Lärmschutzfenster hingewiesen.

Besonders bei Nordwestwind verstärkt sich der Schall massiv Rudolf Strutz, Anrainer der B 4

Strutz beantragte diese. Doch die Förderung bekam er nicht. Eine Lärmmessung vom 14. Juli 2022 an der Heldenberger Kreuzung ergab eine Geräuschbelastung von 75 Dezibel. Strutz fordert jetzt eine Lärmmessung direkt an seiner Hausfassade. „Wenn es 75 Dezibel auf der Straße hat, dann sind es bei mir wahrscheinlich über 60 Dezibel und das ist gesundheitsschädlich“, sagt der Großwetzdorfer. Außerdem hätte die Messung in der Urlaubszeit stattgefunden.

Doch laut Behörde sei eine Messung direkt bei seinem Haus nicht möglich, da es 360 Meter von der B 4 entfernt ist. „Besonders bei Nordwestwind verstärkt sich der Schall massiv“, entgegnet Strutz und überhaupt sei die Bundesstraße in einem schlechten Zustand, das mache es noch lauter.

Anrainer fürchtet, dass sich Verkehr verstärken wird

„Gäbe es eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h zwischen Ziersdorf und der Heldenberger Kreuzung, ginge der Geräuschpegel runter“, meint der Pensionist. Doch auch damit kam er bei der Verkehrsverhandlung nicht weiter.

„Südlich von Kleinwetzdorf wird jetzt eine dritte Spur zum Überholen gebaut, damit der Verkehr flüssiger wird, so heißt es“, weiß Strutz. „Der Verkehr wird sich dadurch verstärken“, ist er überzeugt, „denn Straßen ziehen Autos an“.

Vom Land NÖ gab es eine Verkehrszählung von 13. bis 20. Juni 2022 an der B 4 zwischen Großwetzdorf und Glaubendorf. Der durchschnittliche tägliche Verkehr wies 10.985 Fahrzeuge auf, davon waren 1.160 (10,56 %) Lkws. 2015 lag dieser Wert bei der gleichen Messmethode noch bei 8,8 Prozent.

Aufgrund des massiv ansteigenden Verkehrs setzt sich Strutz für Lärmschutzwände ein, die fünf Meter hoch sein sollten. Auch das Setzen von Bäumen würde den Lärm zumindest abseits des Winters verringern. Strutz will weiterkämpfen. Bürgermeister Günther Brandstätter hat ein offenes Ohr für ihn. „Doch die Entscheidung liegt beim Land“, lässt dieser auf NÖN-Anfrage wissen.

