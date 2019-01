Die Hotelfachschule wird auf den Rupert Rockenbauer-Platz ins Haus vis-à-vis der Mittelschule übersiedeln, einen Zubau erhalten – und gleich im Anschluss einen Parkplatz. Dieser Plan stößt im Gemeinderat auf Widerstand seitens der Grünen und der Liste „Wir für Retz“ (WfR).

Stadtrat Stefan Lang (ÖVP) erklärte, dass Kostenvoranschläge erst eingeholt werden, die Umsetzung im Jahr 2020 sein soll und Rasenflächen mit Bäumen eine vollständige Bodenversiegelung verhindern sollen. 2019 wisse man, wo der neue Turnsaal gebaut wird. „Das soll in die Detailplanung fließen.“

„Die Information an die Anrainer hätte ich mir gewünscht“

Der Parkplatz solle Anrainer in der Siedlung entlang der Poisgasse dienen. „Jetzt sind die Gassen großteils verparkt, sicher nicht zur Zufriedenheit der Anrainer.“ Die zentrale Lage sei ideal, wenn Veranstaltungen abgehalten werden. Der Spielplatz soll bestehen bleiben, auch der Baumkreis.

Gemeinderätin Laura Walzer (Die Grünen) fragt sich, ob 70 Parkplätze tatsächlich als Entlastung gesehen werden können, „wenn umso mehr Autos vorbeifahren“. Noch dazu seien in der Bauordnung nur 13 Parkplätze vorgesehen.

Die Turnhalle steht außerdem vor dem Abriss. „Wir könnten auf eine gewidmete Fläche zurückgreifen“, will sie vermeiden, 2.600 Quadratmeter Grünland in Bauland umzuwidmen. Ihr Appell: zuwarten!

„Die Information an die Anrainer hätte ich mir gewünscht“, ergänzte Stadtrat Günther Hofer (WfR), der in der Siedlung wohnt. „Ich würde das, was vorliegt, als schlechteste Lösung ansehen“, meint Stadtrat Walter Fallheier (WfR). Stadtrat Martin Pichelhofer (Die Grünen) will eine professionelle Planung und keine Ruckzuck-Lösung.

Die ÖVP-SPÖ-Mehrheit bewilligte den Antrag, neun Mandatare stimmten dagegen.