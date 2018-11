„Medizinisch passt’s, da hör’ ich nur Bestes. Aber rechtlich ... Schlechter wär’s umgekehrt.“ Mit diesem Satz beendete Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) seine Informationen an den Wullersdorfer Gemeinderat über die „Causa Lackner“.

Edith Lackner hat die Praxis von Gemeindearzt Josef Glasl übernommen, nachdem sich dieser im Sommer in den Ruhestand verabschiedet hatte. Die Gemeinde nahm 180.000 Euro in die Hand, um das Gebäude zu adaptieren. Im Juli wurde gemeinsam große Eröffnung gefeiert (wir hatten berichtet, siehe ganz unten). Jetzt unterhalten sich Medizinerin und Gemeinde nur noch über ihre Anwälte.

Mietvertrag für Arztpraxis noch nicht unterschrieben

„Sie hat den Mietvertrag bis heute nicht unterschrieben“, sagte Hogl in der Sitzung vergangenen Mittwoch. Die Ärztin sei bereit, die Miete zu zahlen, allerdings weigere sie sich, auch die Kaution in der Höhe von drei Monatsmieten, 2.500 Euro, zu berappen. Diese werde sogar vom verminderten Betrag – in den ersten drei Jahren sind 6 Euro pro Quadratmeter fällig, ab dem vierten Jahr 7,50 Euro – berechnet.

Sie selbst habe während des Umbaus einige Aufträge – schriftlich, wie Hogl betont – erteilt, die sie nun ebenfalls nicht bezahlen will. Darunter fallen zum Beispiel 1.600 Euro für Gemeindearbeiter. Die Wartung der Klimaanlage soll ebenfalls die Medizinerin übernehmen. „Das will sie auch nicht“, so Hogl.

Fixierte Gesprächstermine wurden nicht wahrgenommen

Der Gemeindechef habe das Gespräch mit Lackner mehrmals gesucht, Termine dafür habe sie nicht wahrgenommen. Selbst als Heribert Donnerbauer als Anwalt der Gemeinde drei Vorschläge für Gesprächstermine einholte, „hat sie wieder abgesagt“, erinnert sich Hogl. Das bestätigt Donnerbauer im Gespräch mit der NÖN. „Zwei Termine waren bestätigt, aber keiner hat gehalten.“

„Es ist traurig, dass sie wegen 30 Euro für das Rednerpult, die jede Feuerwehr bezahlt, so herumeiert“, fällt dem Gemeindechef noch eine offene Rechnung ein, die die Ärztin nicht begleichen will.

Anwalt dementiert: „Das stimmt überhaupt nicht“

„Das stimmt so überhaupt nicht“, sagt Dieter Berthold, Anwalt der Wullersdorfer Ärztin, auf NÖN-Nachfrage. Die Gemeinde habe „relativ schnell“ einen neuen Arzt gebraucht, darum sei auch der Mietvertrag nicht im Detail besprochen worden. Dann hätten sich darin Punkte wiedergefunden, die vorher so nie vereinbart waren. Etwa die Kaution. „Darum habe ich ihr davon abgeraten, den Mietvertrag zu unterschreiben“, sagt Berthold.

Inhaltlich sei über den Vertrag noch „nicht ein Wort“ gesprochen worden, meint der Jurist. „Wir würden uns liebend gern mit der Gemeinde treffen“, sagt Berthold, dass Edith Lackner sehr wohl gesprächsbereit sei. Sogar Abendtermine seien angeboten worden. „Ich habe den Eindruck, dass Herr Hogl auf stur schaltet. Er schiebt Termine absichtlich vor sich her“, behauptet der Anwalt.

Jurist glaubt an Einigung zwischen Ärztin und Gemeinde

„Ohne Mietvertrag geht es nicht, der muss schon schriftlich sein“, berichtet Donnerbauer am Montag, dass vor etwa zehn Tagen erneut eine adaptierte Fassung des Mietvertrags an die Medizinerin geschickt wurde.

Im Worst Case, wenn sich beide Seiten nicht einigen können und der Mietvertrag nicht unterschrieben wird, müsste die Ärztin wieder ausziehen. „Ich glaube schon, dass es zu einer Einigung kommen wird“, lenkt Berthold ein. „Das ist der schlimmste Fall, aber so weit wird es hoffentlich nicht kommen“, liegt auch Bürgermeister Richard Hogl daran, die medizinische Versorgung der Wullersdorfer aufrecht zu erhalten.