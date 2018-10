„Als erste Partei in der Gemeinde haben wir bereits jetzt die Weichenstellung für die kommende Gemeinderatswahl gesetzt“, sagt Dechant, der für das Vertrauen danke. Das Zukunftsteam sei ein bunter Mix aus allen Angehörigen der Fraktion, Funktionären der Stadtpartei und „vielversprechenden Personen aus der Hollabrunner Gesellschaft“.

„Ich bin stolz, dass so viele junge und engagierte Menschen bereit sind, für die SPÖ in den Gemeinderat zu gehen“, betont Dechant, der auch als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl 2020 gewählt wurde. Das sei eine große Ehre und er sei überzeugt, dass die Sozialdemokratie in der Hollabrunner Gemeindepolitik künftig eine größere Rolle spielen kann.

NÖN.at, SPÖ

In seiner Antrittsrede als Spitzenkandidat sprach Dechant von zahlreichen gebrochenen Versprechungen der ÖVP und forderte einmal mehr den Ausbau der Freizeiteinrichtungen in der Bezirkshauptstadt. Die aktuelle Gemeinderatsperiode zeige, dass die SPÖ eine Alternative zur Mehrheitspartei ist.

„Bürgermeister Bernreiter und seine Führungsriege können sich nicht nur wegen den fallenden Temperaturen warm anziehen“, meinte auch Klubobmann Alexander Eckhardt.

Gemeinderat Josef Frank wurde indes – wie vor ihm bereits Helene Strobach - einstimmig zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit gewählt.