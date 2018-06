Ernst Degasperi wurde am 7. Mai 1927 in Meran geboren. Nach einer Ausbildung in Wien zum Feinmechaniker begann er nach dem Zweiten Weltkrieg Grafik bei Paul Kirnig an der Akademie für angewandte Kunst zu studieren. Ab 1952 arbeitete er selbständig als Diplomgrafiker, heute würde man sagen: als Werbegrafiker.

Er schuf über 30 Werkzyklen mit mehr als 550 Bildern sowie zahllose Einzelwerke. 200 Ausstellungen wurden in Europa, Amerika, Afrika & Asien gezeigt.

Sehr vielseitig präsentiert sich seine Wahl der Techniken: Er verwendete Feder und Pinsel, schuf Radierungen und Lithographien, griff zu Acryl, Pastell und Gouache.

Sgraffito war darunter, davon zeugen die „Halle des Lichts“ in Retz und das „Haus des Friedens“ bei der Pfarrkirche in seinem damaligen Wohnort Eggenburg. Seine Inspiration holte er sich aus verschiedenen Weltreligionen.

Er schrieb zudem Bücher und Artikel, war Präsident der Künstlervereinigung „Die Spirale“ sowie Mitglied des Presseclub Concordia und der Albert-Schweitzer-Gesellschaft.

Nach längerer Krankheit verstarb Ernst Degasperi am 17. Juli 2011 in Wien und wurde am Zentralfriedhof bestattet. Ernst Degasperi war verheiratet. Er hat einen Sohn und eine Tochter.