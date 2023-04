Start-up-Profi aus Fahndorf: „Risikobereitschaft sinkt“

DeineSeite.at hat rund 400 seiner Beratungsgespräche der letzten beiden Jahre analysiert: Lag das Durchschnittsalter von Menschen, die sich mit einer neuen App selbstständig machen wollten, im Jahr 2021 noch bei 31 Jahren, so waren es im Vorjahr 42 Jahre. Paul Dyrek hat nachgefragt und schildert: „Viele sehen den Weg in die Selbstständigkeit derzeit als schwierig an. Grund ist vor allem die generelle wirtschaftliche Unsicherheit mit der hohen Teuerungsrate.“

Die Risikobereitschaft sei dementsprechend stark zurückgegangen, viele Junge würden gerade jetzt einen sicheren Job als Angestellte bevorzugen. Ältere Gründer hätten hingegen oft schon ein Unternehmen oder seien angestellt, weiß Dyrek: „Sie versuchen, mit der Gründung eines App-Start-ups ein zweites oder drittes Standbein aufzubauen, um sich zusätzlich abzusichern.“

Diese Situation ändert auch das Herangehen an neue App-Entwicklung, erläutert der Fachmann aus dem Schmidatal: Ging es früher oft um schnellen Profit, so seien nun vor allem langfristig ertragreiche App-Investments gefragt.

