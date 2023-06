Fast 100 Pilger hatten ihre Grenzerfahrung

Fast 100 Pilger nahmen an der heurigen Dekanatswallfahrt Retz-Pulkautal teil. Vor dem Start in Mitterretzbach gab es anhand von Beispielen Gedanken zu möglichen Grenzen. Für unsere Heimat passend das Beispiel der Grenze von Tschechien und Österreich, Wein- und Waldviertel, aber auch Gedanken zu unseren körperlichen Grenzen. So war es für manche leicht, die Wanderung zu bewältigen, für andere aber doch mühsam. Nach dem üblichen Wallfahrtssegen ging es in Richtung Unterretzbach auf Feldwegen mitten durch die Natur.

Etwa bei der Hälfte des Weges hatten Pfarrmitglieder aus Mitterretzbach eine Labestation errichtet; dort wurde eine kurze Andacht mit dem Hintergrund der „Sieben neuen Werke der Barmherzigkeit“ abgehalten. „Ich hör zu“, „Ich rede gut über dich“ und „Ich teile mit dir“ waren enthalten und ließen manchen der Teilnehmer über ein wenig Umkehr nachdenken. Der anschließende Fußmarsch führte zur Pfarrkirche Unterretzbach, wo sich noch weitere Wallfahrer anschlossen und die Wallfahrer des Dekanates Retz-Pulkautal gemeinsam mit Dechant Placidus Leeb und sieben Priestern aus dem Dekanat sowie Diakon Christian Suchy den Gottesdienst feierten.

Anschließend wurde bei herrlichem Wetter vom Pfarrgemeinderat Unterretzbach zu einer Agape in den Pfarrgarten geladen. Bei Wasser, Brot und Wein wurden noch einige Neuigkeiten aus den Pfarren ausgetauscht. Pater Egyd, Pfarrer von Mitter- und Unterretzbach, meinte: „Die rege Teilnahme freut mich und ich wünsche mir öfters so gut gefüllte Bänke beim Gottesdienst!“