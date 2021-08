In Deinzendorf und Dietmannsdorf ist für den 19. August eine Demo-Sperre der Pulkautal Bundesstraße geplant. Warum? Die Anrainer beschweren sich über zunehmenden Schwerverkehr, der die Lebensqualität in den beiden Ortschaften nachhaltig beeinträchtigt, klären die Veranstalter auf. Immer mehr Lastwagen wählen den knapp 90 Minuten langen Umweg, um sich Mautgebühren in der Höhe von knapp 150 Euro zu ersparen.

Baier zeigt sich im Gespräch mit der NÖN verständnisvoll über den Unmut der Bürger: „Wir hatten gestern eine Begehung zusammen mit den Veranstaltern und der BH Hollabrunn. Uns ist vor allem wichtig, dass bei dem geplanten Streik ein gut durchdachtes Konzept vorliegt und das ist definitiv der Fall.“ Mit dem Konzept ist vor allem die Aufstellung der Traktoren gemeint, die den Straßenzug demonstrativ blockieren sollen. Müsste ein Einsatzfahrzeug die Straße befahren, könnten die Teilnehmer in kürzester Zeit ausweichen, um die Durchfahrt und den Einsatz zu ermöglichen.

Bürgermeister wird zur Demo gehen

„Die Gemeinde steht dem ganzen neutral, aber offen gegenüber. Wir sind die Anlaufstelle für die Bedürfnisse unserer Bürger und werden dem geplanten Protest nicht im Weg stehen“, sagt der Bürgermeister, der selbst bei der Demo-Sperre vor Ort sein wird. Für die Vertreter der Gemeinde ist vor allem wichtig, dass die Veranstaltung einen Mehrwert für die Bevölkerung hat.

Beunruhigt über die Situation zeigt sich auch die Opposition im Zellerndorfer Gemeinderat. „Die Situation des zu schnell fahrenden und zunehmenden Schwerverkehrs war bei unseren Hausbesuchen 2014 schon ein großes Thema“, erzählt Patrick Eber (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Zwischen 2015 und 2017 habe die SPÖ Geschwindigkeitsmessungen und Zählungen zwischen Watzelsdorf und Dietmannsdorf durchgeführt. „Die Stichproben zeigten ein zunehmendes Verkehrsaufkommen“, erinnert sich der Sozialdemokrat.

Lkw rasen durch Engstellen

Dabei wurde außerdem erkannt, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h für viele Stellen im Ortsgebiet ungeeignet ist. „Das nehmen die Anrainer natürlich wahr.“ Als Beispiel nennt er die Engstelle bei der Kirche in Deinzendorf, da „pressen die Laster durch, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren“. Das erhöhe die Lärmbelästigung und bringe zusätzliche Gefahr für die ansässige Bevölkerung.

Die Engstelle bei der Deinzendorfer Kirche beeindruckt die meisten Lkw-Fahrer nicht: Sie rasen ungebremst vorbei, sehr zum Leid der Anrainer. Sarah Marie Piskur

Zu schnell fahrende Fahrzeuge sind aber nicht das einzige Problem. „Der belastende Schwerverkehr ist vielen ausländischen Frächtern zuzuschreiben“, beobachtete die SPÖ und vermutet: „Das sind offensichtlich Mautflüchtlinge, die diese Route häufig nutzen.“ In den vergangenen vier Jahren habe sich die Situation verschlimmert. „Ich habe in Zellerndorf selbst gesehen, wie Glasvitrinen enorm vibriert haben, als mehrere riesige Lastwagen durchgerast sind. Und das bei einem Haus, das nicht direkt neben der Bundesstraße ist“, nennt Eber ein Beispiel. Die Lkw kämen nicht aus der Region, sondern aus Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien oder Bulgarien. „Darum verstehe ich den Aufschrei der Bevölkerung.“

Was mit dem Protest erreicht werden soll? Verstärkte Kontrollen auf der Strecke, damit die Lkw eine andere Route wählen und sich der Schwerverkehr reduziert.