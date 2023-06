„Mit der Liebe zur Musik geboren“: Birgit Denk & Band in Retz

Instrumente, Noten, Singen, wie auch einen „ordentlichen Beruf“ hat Birgit Denk erlernt, die laut Selbstbeschreibung „mit der Liebe zur Musik geboren“ wurde. „Immer im Dienste der österreichischen Musik“, lautet ihr Credo, das sie als eigenständige Musikerin, aber auch an der Seite vom legendären „Ostbahn-Kurti“ hinreichend bewiesen hat. Denk kommt mit „ihren Jungs“, wie sie ihre Band nennt, am 1. Juli um 20 Uhr auf den Retzer Hauptplatz: „Des muss wohl Liebe sein.“

„Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen“

Nichts weniger als ein „Konzert für Liebende und die, die es noch werden wollen“ soll der Abend werden. Und sind wir uns ehrlich: Geht's im Grunde nicht immer um Liebe? So zumindest die Herangehensweise von Birgit Denk. In 23 Jahren entstanden viele Lieder - mal mit rosaroter Brille, mal abgebrüht und distanziert. Denk hat keine Angst vor Kitsch und Pathos und am Ende sind die Lieder doch wieder wienerisch ranzig bis sarkastisch.

Neben sehr viel musikalischer Liebe schenken Denk und Band ihrem Publikum noch etwas anderes: einen freien Eintritt. Bei so viel Liebe sollte auch der Wettergott mitspielen. Wenn dieser am 1. Juli so gar nicht aufgelegt ist, findet das Konzert im Schüttkasten in der Pfarrgasse statt. Und wie auch immer werden dem Publikum „spielfreudig, launig und festlich eingepackt fantastische Gschichtln überreicht“.