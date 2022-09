Am 1. April 1992 trat Pfeffer in den Hollabrunner Gemeindedienst ein. Zunächst in die Lohnverrechnung, vor zehn Jahren wechselte er in die Stadtdirektion und habe seitdem alle Gemeinderatssitzungen gestaltet.

„Du bist ein konsequenter und verlässlicher Mensch“, verabschiedete ihn Babinsky. Die Mandatare dankten es Heinrich Pfeffer, der sich sichtlich über die Anerkennung freute, mit langem, „verdientem Applaus“.

