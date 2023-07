Vanillekipferl, Mohn oder Kürbiskern zum Schlecken gefällig?

Der Retzer Konditormeister Felix Wiklicky erzeugt in seiner Backstube noch selbst gemachtes Speiseeis, das in seiner Konditorei angeboten wird. Die Kunden können zwischen 17 Sorten wählen. Neben den Klassikern wie Vanille, Erdbeer und Schokolade stehen auch Vanillekipferl, Mohn, Weintraube und Grüner Apfel zur Auswahl.

„Die Kinder wählen am liebsten die Sorten Vanille, Erdbeer und Schoko“, so der umtriebige Konditormeister, der von seiner Tochter Astrid (25) tatkräftig unterstützt wird. „Sie hat die verschiedenen Eissorten in unserer Backstube selbst produziert und hilft bei der Herstellung anderer Produkte fleißig mit“, freut sich der Vater. Die erforderlichen Zutaten werden in der Region eingekauft. Die Eissaison dauert von Ostern bis Ende September.

Bananensplit & Eiskaffee sind begehrt

„Unser Bananensplit ist begehrt“, sagt Andreas Grnia vom Pulkautalerhof in Untermarkersdorf. Auch sehr beliebt sei der Früchtebecher mit frischen Beeren. In Mailberg in Barbaras Schlosskeller liegt der Eiskaffee an erster Stelle bei den Restaurantbesuchern im mittelalterlichen Malteser-Schloss.

Das Café Doris in Ziersdorf bietet unter anderem die veganen Sorten Zitrone, Marille und Mango an, ausgefallenere Sorten sind Mohn, Holunder, After Eight, Kürbiskern und Dirndl. Am besten gehen Vanille, Haselnuss, Zitrone, Stracciatella und Schokolade. Die Nachfrage nach Eis ist laut Inhaberin Doris Angerbauer sehr wetterabhängig. Bei heißem Wetter sind Styropor-Boxen zum Mitnehmen sehr gefragt.

Retzer setzen auf Beeren, Nuss und Kaffee-Eis

Im Stadtcafé Retz wird bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad am meisten Eis verkauft. Wenn es heißer ist, seien kaum Menschen auf den Straßen. Die beliebtesten Sorten hier sind Heidelbeere, Erdbeere und Haselnuss.

Elmers Café in Retz bietet 16 eher klassische Sorten an. Auch veganes und laktosefreies Eis ist hier zu haben. Am häufigsten werden die Sorten Vanille, Kaffee und – bei Kindern – Cookies nachgefragt. Wenn das Wetter heiß ist, sei bei den Kunden die Nachfrage nach fruchtigen Sorten wie Zitrone und Mango hoch, erfährt die NÖN beim Check. Rund um 25 Grad Außentemperatur werden mehr Eiskaffees und Bananensplits bestellt.

Griechisches, Blaues und Butterkeks sind der Hit in Hollabrunn

In der Stadt Hollabrunn kommen Eis-Liebhaber voll auf ihre Kosten: An zehn Standorten kann man hier eine Kugel Eis kaufen. In der Bezirkshauptstadt ist vor allem Eis mit Kaugummigeschmack beliebt.

Der Eis-Truck von Papa Luigi beim Areal der Hollywood-Garage in der Senitzergasse bietet die meisten ausgefallenen Eissorten an, etwa griechisches Joghurt, Blueberry-Muffin, Raffaello und Eierlikör. „Bei Kindern ist das zweifärbige Azzurro mit Kaugummigeschmack am beliebtesten, gut gehen auch Cookies und Haselnuss“, verrät Inge Fangmeyer.

In der Mocca Lounge am Hauptplatz geht die Sorte Butterkeks am besten, gefolgt von Vanille, Schokolade und Nutella. Neu ist hier das hellblaue „Hollabrunn-Eis“ mit Kaugummigeschmack. „Dieses Jahr hat es uns die beste Zeit im April und Mai leider verregnet“, seufzt Jürgen Authried, Inhaber der Mocca Lounge. Die Styropor-Boxen mit zehn oder 20 Kugeln werden bei den Eisliebhabern immer beliebter, weiß der Gastronom. Seine persönliche Lieblingssorte ist übrigens Butterkeks.

Einhorn-Eis steht bei den Kindern hoch im Kurs

Bei Temperaturen über 30 Grad verlagern sich die Eisverkäufe großteils ins Freibad. Dieses versorgt der Gastronom mit verpacktem Schöller-Eis. „Wir haben 2021 offenes Eis im Freibad probiert, jedoch dauerte es zu lange, bis alle ihr Eis hatten, und Kindern war verpacktes Eis auf der Wiese lieber“, erklärt Authried. Besonders beliebt im Freibad ist das sogenannte „Slushy-Eis“, ein halbgefrorenes Wassereis in bunten Farben.

In Betty’s Eiscafé in der Fußgängerzone sind indes die Sorten Cookies, Amarena und Joghurt-Waldbeere am beliebtesten, während im Café Trixi im KAUF-ein am öftesten Schokolade, Azzurro, Stracciatella und Haselnuss bestellt werden.

„Der absolute Spitzenreiter bei Kindern ist bei uns mit Abstand das Einhorn-Eis mit Kaugummi-, Granatapfel- und Vanille-Geschmack“, weiß Stefanie Jordan vom Café Jordan. Auch die Klassiker Schokolade, Vanille und Erdbeere werden bei ihr immer gern gekauft. Eine Spezialität ist das Malaga-Eis – ein Mix aus Rum und Rosinen. Für Kinder jedoch tabu.

In den meisten Lokalen kostet eine Kugel Eis übrigens 1,70 Euro.