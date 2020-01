Franziszeischer Kataster 1822, NÖ Landesarchiv

Die frühen Straßendörfer Hollabrunn (1.0 – In der Zeil) und *Willolfsdorf (2.6 – In der Stanbruck), wie sie in der Urkunde von 1135 genannt werden. Die beiden Hausberge (D - Kirchberg, E - Gerichtsberg) sind in der Karte von 1822 noch sehr gut zu sehen.