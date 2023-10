Zemling half zusammen und eröffnete seinen „Treffpunkt Lohbergl“

Weil es in der Ortsgemeinde Zemling an Treffpunkten und Bewegungsangeboten für Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene, aber auch für vorüberkommende Wanderer und Radfahrer fehlte, ergriff der DEV Zemling unter Obfrau Danielle Eder-Linder die Initiative. So wurden im Rahmen eines Leader-Projektes der veraltete Fußball- und Volleyballplatz sowie das angrenzende Dorfhaus in Kooperation mit der Gemeinde umgestaltet. Der Treffpunkt Lohbergl war geboren.

„Was wir schaffen wollten, ist ein Platz für alle. Alle sollen sich wohlfühlen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, erklärte Obfrau Eder-Linder bei der festlichen Eröffnung. Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, lobte den Zemlinger Verein für sein Engagement. „Das Projekt ist von den Zemlingern gewünscht und realisiert worden.“ Unterstützung kam von Bund, Land, Gemeinde, Europäischer Union (Leader) sowie der NÖ Dorf- und Stadterneuerung.

Hohenwarth-Mühlbachs Bürgermeister Martin Gudenus dankte der Zemlinger Ortsbevölkerung für die Unterstützung. „Die Ortsbewohner haben sich hier massiv eingebracht.“ Die für die Umsetzung erforderlichen 50.000 Euro konnten durch Leader und ecoplus (24.000 Euro), NÖ.Regional (10.000 Euro) sowie die Gemeinde (16.000 Euro) aufgebracht werden. „Der Zusammenhalt in der Ortschaft macht ein solches Projekt erst aus“, betonte Gudenus.

Im Namen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung dankte Landesobfrau Maria Forster für die Schaffung dieses Platzes für alle Generationen. Sie nahm auch Ehrungen verdienter Mitglieder des DEV Zemling vor. „Diese Auszeichnungen verstehen sich stellvertretend für alle in der Dorferneuerung Tätigen“, schloss Forster.

Obfrau Eder-Linder dankte besonders den Sponsoren des Projektes: den Unternehmern Thomas Fitzka aus Mühlbach und Florian Hengl aus Limberg. Abschließend nahm Pfarrer Jerome Ambarusi die Segnung des Platzes vor. Dann ging es zum gemütlichen Teil, mit Hüpfburg für die Kinder, Kaffee und Kuchen sowie Glühwein und Kürbisgulasch in den Abendstunden.