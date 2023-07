Guntersdorf hat jetzt einen Theaterverein

Den Guntersdorfer Dorferneuerungsverein gab es seit dem Jahr 2005. Seitdem war Elisabeth Bradac-Mayer als Obfrau tätig. Das änderte sich bei der Generalversammlung: Dieser heißt nun Theaterverein Guntersdorf und hat mit Claudia Schwoiser eine neue Obfrau. Die Umbenennung war ein Wunsch der Mitglieder des DEV, denn Theateraufführungen waren ein wesentlicher Schwerpunkt des Vereins und sollen auch in Zukunft weitergeführt werden. Im Herbst 2023 soll der Dorferneuerungsverein Guntersdorf neu gegründet werden, sodass er als eigener Verein neben dem neuen Theaterverein besteht.

Das Team rund um Bradac-Mayer zeigte stets großes Engagement in Guntersdorf. Beim Regionsfest 2006 war der Verein mit einem Stand vertreten. Jedes Jahr wurden die Blumenkisten beim Brunnen im Unterort neu bepflanzt und gepflegt, außerdem wurde im Frühjahr der Tag des Straßenbesens vom DEV organisiert. Dabei wurden die öffentlichen Plätze sowie Straßen und Gehsteige bei Liegenschaften älterer Guntersdorfer gekehrt. Zur Belohnung versorgten die Anrainer die fleißigen Vereinsmitglieder mit einer Kaffeejause, die Gemeinde Guntersdorf lud zum Mittagessen ins Gasthaus Hausgnost. Einige Jahre gab es außerdem wöchentliche Treffen einer Turngruppe, deren Mitglieder danach im Foyer noch gemütlich bei Aufstrichbroten und Wein zusammensaßen.

Verschiedene Veranstaltungen, wie die 70er- oder 80er-Partys, wurden ebenfalls vom Verein organisiert. Im Laufe der Jahre entdeckten einige Mitglieder die Liebe zum Schauspiel, so gab es viele Jahre hindurch während der Fastenzeit Theateraufführungen, bei denen das Publikum herzhaft lachen konnte. Ein Teil des Reinerlöses wurde an verschiedene Vereine im Ort übergeben oder an benachteiligte Menschen gespendet.