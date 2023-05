Poetry Slammer im Jetzelsdorfer Weingut Bauer

Nach 2022 findet der „Winzer:innenslam 2023“ heuer zum zweiten Mal im Weingut von Norbert Bauer in Jetzelsdorf statt. Im Rahmen von „Kultur beim Winzer“ wird nun schon zum vierten Mal ein Poetry Slam abgehalten.

Bei diesem modernen „Dichter:innenwettstreit“ kämpfen Antretende mit dem Vortrag selbst verfasster Texte um die Gunst des Publikums. Zeitlimit für den Vortrag sind sechs Minuten, die Teilnehmer dürfen sich nicht verkleiden und auch keine Requisiten verwenden. Auch Gesang ist nur begrenzt erlaubt. Der Fokus liegt also ganz auf Text und Vortrag.

Moderiert wird die Veranstaltung am 27. August im Weingut erstmals von den niederösterreichischen Poeten Mike Hornyik und Fanny Famos, die seit Jahren fixer Bestandteil der Slamszene Österreichs sind. Sechs Personen treten in drei Runden gegeneinander an. Die Teilnehmer sollen sich mit drei verschiedenen Texten vorbereiten. Wer den „Winzer:innenslam 2023“ am Ende gewinnt, das entscheidet allein das Publikum.

Erstmals gib es die Möglichkeit, einen Startplatz über die offene Liste zu bekommen. Eingeladen ist jeder aus der Umgebung, der Gedichte oder andere Texte schreibt bzw. einfach etwas Wichtiges mitzuteilen hat.

Anmeldung bis 30. Mai direkt bei Fanny Famos fannyfamos@gmx.at oder Mike Hornyik mike.hornyik@gmail.com

