Wo ist Spannung zu erwarten, wo liegen Ortskaiser im gemachten Bett? Die NÖN nahm die Regionen des Bezirks unter die Lupe.

Land um Hollabrunn: Wenn man fragt, wo es bei der Wahl spannend werden könnte, dann wird oft Göllersdorf genannt. Dort hält die ÖVP ein Mandat mehr (11) als die Oppositionsparteien. In der Gemeinde von Bürgermeister Josef Reinwein kandidiert die SPÖ mit Stefan Hinterberger an der Spitze und stellt das Maximum an Kandidaten. Er macht keinen Hehl daraus, dass es sein langfristiges Ziel ist, Bürgermeister zu werden. Die Freiheitlichen mit Ernst Suttner an der Spitze sagen der ÖVP ebenso den Kampf an wie die neuformierte „Bürgerliste Göllersdorf“ rund um den Ex-ÖVP-Gemeinderat Josef Peer. Er ist mit der Führung unzufrieden. Der Dachdecker holte außerdem die Mandatare der Grünen, die drei von 21 Sitzen im Gemeinderat haben, zu sich auf die Liste.

In Nappersdorf-Kammersdorf ist die Absolute der ÖVP nur mit zehn Stimmen abgesichert. Diese will Martin Eckl, der neue Bürgermeister-Kandidat der ÖVP, ausbauen. Mit Gewerkschafter Franz Fischer stellt die SPÖ aber einen starken Gegner. Die Freiheitlichen haben mit Konrad Köppl einen Spitzenkandidaten gefunden. Ruhiger sieht es auf den ersten Blick in den Gemeinden von Roland Weber (Guntersdorf) und Richard Hogl (Wullersdorf) aus. In beiden Gemeinden dominiert die ÖVP, Konkurrenz bekommen sie von SPÖ und FPÖ.

Pulkautal: Im Pulkautal könnten in Seefeld-Kadolz die Karten neu gemischt werden. Der langjährige SPÖ-Bürgermeister Georg Jungmayer hat schon im Frühling an Nachfolger Peter Frühberger übergeben. Dieser bekommt nun jedoch Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Mit Josef Gastner tritt ein amtierender SPÖ-Mandatar im Jänner für die FPÖ an. Und Friedrich Weirosta möchte für die ÖVP eine der zwei roten Hochburgen im Bezirk umfärben.

In Hadres hofft die FPÖ, mit Matthias Mahler ins Gemeindeparlament zurückzukehren. Der langjährige ÖVP-Bürgermeister Karl Weber tritt hier nicht mehr an und schickt Josef Fürnkranz als Nachfolger ins Rennen.

In Haugsdorf hat sich FPÖ-Urgestein Erich Mokesch zurückgezogen. Statt ihm wird erstmals Alvin Charley Jones die Blauen anführen. Für ÖVP und SPÖ stehen Bürgermeister Andreas Sedlmayer und Gemeindevorstand Erhardt Weinwurm an der Spitze.

Nur knapp konnte sich die ÖVP in der kleinen Europagemeinde Alberndorf bei der letzten Wahl gegen die Heimatliste durchsetzen. Bürgermeister Christian Hartmann kämpft erneut für die Volkspartei an vorderster Front. Polit-Neuling Mario Koran wird als Spitzenkandidat für die Wählergruppe „Heimatliste Alberndorf“ antreten. Sein Bruder Martin Koran hat sich völlig aus der Gemeindepolitik zurückgezogen. Auch die SPÖ tritt – entgegen anderslautender Gerüchte – wieder an.

In Pernersdorf und Mailberg gelang es der FPÖ nicht, Kandidaten aufzustellen, hier teilen sich nach wie vor Schwarz und Rot die Stimmen auf. In Pernersdorf fand bereits im Sommer ein Bürgermeisterwechsel statt. Johann Kettler geht nun für die ÖVP ins Rennen und wird von SPÖ-Kandidat Joachim Amon herausgefordert.

In Mailberg kandidiert erneut Langzeitbürgermeister Herbert Goldinger für die SPÖ, ÖVP-Mandatar Roman Strobl ist sein Herausforderer.

Retzer Land: Im Retzer Land ist es vor allem die Stadtgemeinde Retz, in der es wie schon 2015 spannend wird. Entscheidend wird sein, ob es der Bürgerliste „Wir für Retz“ gelungen ist, mit ihrer Arbeit zu überzeugen und die vor fünf Jahren auf Anhieb errungenen sieben Mandate zu halten. ÖVP-Bürgermeister Helmut Koch hat sich jedenfalls mit seinem Kandidatenteam breit aufgestellt, um hier wieder Mandate zurückzuerobern.

Die Grünen haben 2015 erstmals das zweite Mandat errungen und sind nur knapp an einem dritten vorbeigeschrammt. An dieses Ergebnis will man anschließen. Und für die SPÖ, die aktuell als „SPÖ-Liste Kliegl“ im Gemeinderat sitzt, muss Beatrix Vyhnalek beweisen, dass die bewährte Arbeit auch ohne den amtierenden Vizebürgermeister Kliegl möglich ist. Mit Elisabeth Holy kämpft zudem eine FPÖ-Kandidatin um die freiheitliche Rückkehr ins Stadtparlament.

Mit blauen Quereinsteigern haben sich auch die amtierenden Gemeinderatsfraktionen in Hardegg, Retzbach und Schrattenthal auseinanderzusetzen, wo die FPÖ erstmals Kandidaten ins Rennen schickt. An der schwarzen Vorherrschaft wird dennoch kaum zu rütteln sein.

In Pulkau haben sich Mitte des Jahres bereits Bürgermeister Leo Ramharter und seine Vize Christina Ruisinger positioniert um nach dem Rückzug von Langzeitbürgermeister Manfred Marihart für die ÖVP in die Wahl zu ziehen. In Zellerndorf kämpft Bürgermeister Markus Baier darum, die knappe Mehrheit gegen SPÖ-Bezirksgeschäftsführer und Spitzenkandidat Patrick Eber halten zu können.

Schmidatal: Bei den Maissauer Roten steht mit SPÖ-Vorsitzendem Markus Weese ein neuer Mann an der Spitze als Herausforderer von ÖVP-Stadtchef Josef Klepp. Für die Grünen will Elfriede Hofmann, die von 2010 bis 2015 im Gemeinderat war, zurück ins Stadtparlament.

Mit Walter Schmid, Peter Steinbach und Martin Gudenus schickt die ÖVP auch in Ravelsbach, Heldenberg und Hohenwarth ihre bewährten Kräfte ins Rennen, die von der Opposition nur wenig zu fürchten haben. Kurt Leidenfrost steht an der Spitze der „SPÖ Ravelsbach und Unabhängige“. Nummer eines bei der – jetzt neu – „SPÖ und Unabhängige“ in Hohenwarth ist weiterhin Gemeinderat Jürgen Flötzer.

In Ziersdorf will Neo-Bürgermeister Hermann Fischer die ÖVP-Dominanz einzementieren. Neben Harald Schörg (SPÖ) gibt es hier mit FPÖ-Kandidatin Irene Jahodinsky nun eine neue Herausforderin, die den Einzug in den Gemeinderat anpeilt.

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.