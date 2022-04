Die Köllagossnmorkt-Saison wurde mit Modenschau eröffnet

Werbung

Der heurige Köllagossnmorkt wurde aufgrund der überraschenden neuerlichen Winterkälte in die Hadreser Grenzlandhalle verlegt. „Natürlich bedauern wir es sehr, dass wir auf das Ambiente in der Kellergasse diesmal verzichten mussten. Wir haben es uns nicht leicht gemacht und erst am Freitag fix entschieden“, sagt Romana Schuler, Obfrau des Vereins „Vom Globalen zu irgendeinem Dorf“.

Die Standler waren froh über die Alternative, denn fünf Stunden in der Kälte auszuharren und wahrscheinlich kaum Marktbesucher zu haben, wäre nicht wünschenswert gewesen. Insgesamt boten 25 Direktvermarkter ihre Waren an, die Palette reichte von Gemüse, Milchprodukten, Fleisch & Fisch, Nüssen, Marmeladen, Sirups, Leberkäse im Glas bis hin zu Chilispezialitäten und leckeren Chutneys und vielem mehr. Außerdem wurden auch kunsthandwerkliche Produkte angeboten.

Models präsentierten Frühlingsmode

Der Köllagossnmorkt, der im Juli des vergangenen Jahres startete, ist inzwischen zu einem Fixtermin bei den monatlichen Veranstaltungen geworden. Zum heurigen Auftakt gab es eine Reihe von Zusatzprogrammen wie die Modeschau von "Eva T. – fashionforyou" aus Laa an der Thaya mit Models aller Altersgruppen aus der Marktgemeinde Hadres. Moderiert wurde die Schau von Hans Gschwindl.

Zur Saisoneröffnung des Marktes wurden die „100 Jahre Niederösterreich“ ins Blickfeld gerückt. Dazu wurde eine kleine Fotoausstellung mit historischen Fotos gezeigt, die Christoph Fürnkranz aus den Fotoalben seiner Oma herausgesucht hatte und auf Paneelen präsentierte. Neben vielen dörflichen Darstellungen waren auch die Porträtfotos aller Landeshauptmänner sowie der Landeshauptfrau und der Hadreser Bürgermeister seit 1922 zu sehen. Die musikalische Umrahmung lieferte die Dorfmusik Hadres unter Kapellmeisterin Agnes Brandstötter.

Ukrainische Flüchtlinge hatten die Nase bei Gewinnspiel vorne

Bei einem Gewinnspiel musste man fünf Fragen über den Köllagossnmorkt und das Land Niederösterreich richtig beantworten, und gegen eine freiwillige Spende nahm man an der Verlosung teil. Der Hauptpreis, Schmuck von Luna, gespendet von Bettina Kaufmann, ging zur Freude aller an Dasha, die mit ihren Angehörigen als erste ukrainische Flüchtlingsfamilie in Hadres aufgenommen wurde. Ihr Großvater Mischa hat ein Frühstück für zwei Person im JUFA-Hotel gewonnen.

Besonders erfreut waren die Besucher über das Kellergassenfrühstück und das Kaiserschnitzel vom Restaurant Pulkautaler. Unter den Festgästen waren Landesrat Ludwig Schleritzko, der Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn, Matthias Schram, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Bauernkammerobmann Friedrich Schechtner, der Alberndorfer Bürgermeister Christian Hartmann und der Hadreser Bürgermeister Josef Fürnkranz.

