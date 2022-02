Die Lust an der Entblößung

Yasmina Reza, französische Erfolgsautorin, hat mit ihrem Stück „Der Gott des Gemetzels“ einen Volltreffer in die Magengrube politisch korrekter, gut gebildeter – kurz – bürgerlicher Menschen versetzt. So harmlos die Ausgangslage: die Kinder zweier Paare gerieten im Schulhof aneinander; so desaströs das Ergebnis. Am Ende haben alle sogenannten Erwachsenen ihr Gesicht verloren. Spaß macht es natürlich als Zuschauer diesem „Gemetzel“ beiwohnen zu können.

Diese Chance erhält das potentielle Publikum des tww ab 5. März um 20 Uhr auf der Stadl-Bühne des Theaters. So wird in der bitterbösen Komödie anfangs bei Kaffee und Gebäck vernünftig besprochen, wie man pädagogisch richtig auf die beiden Kinder einwirkt. Die sozialkritische Schriftstellerin (Andrea Nitsche) und ihr Mann (Paul Wiborny), ein Eisenwarengroßhändler haben jedoch leicht abweichende Vorstellungen zu dem Thema, wie die Eltern des „Täters“, einer Vermögensberaterin (Stefanie Elias) und einem Syndikus eines Pharma-Konzerns (Martin Purth).

Vor dem Gemetzel werden Lachmuskeln mit Kabaretts aufgewärmt

Wie viel Lust an der Entblößung die Figuren in der Inszenierung von Ursula Leitner haben, war bereits kurz am tww zu sehen. Wie so vieles wurde die Spielserie ein Opfer der Pandemie. Sollte diesmal alles gut gehen, ist das formidable Stück bis Samstag, 26. März, in Guntersdorf zu sehen.

Zum Lachmuskeln-Aufwärmen präsentiert das tww – noch im Februar – zwei Kabaretteinlagen. Bereits am Sonntag, 20. Februar um 18 Uhr ist „BE-Quadrat“ im tww zu Gast. „BEttina“ und „BErnhard“ wollen mit ihrem Programm „Ansichtssache“ bei den Zuschauern punkten.

An Superlativen ihrer Qualitäten sparen sie in ihrer Vorankündigung nicht und gehen von der Grundfrage aus: „Ist das Glas halb voll oder halb leer?“ Dazu liefern sie Antworten wie: „Mein Rechts ist ja auch dein Links“, „Außer ich steh am Kopf“ oder „Dann ist dein Oben mein Unten.“ Pepi Hopf lässt am 26. Februar um 19 Uhr mit „Sternzeichen: Stur“ aufhorchen – „ein Abend für alle Sturschädel dieser Welt und deren PartnerInnen“ aufhorchen. Ein Abend, der in Zeiten wie diesen, sicher was zu erzählen hat.

Karten werden reserviert unter:

+43 2951 2909 oder tww.at/karten/reservierung

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden