Bereits am frühen Samstagvormittag herrschte reger Ski- und Rodelspaß auf der Piste in Fahndorf, die am Donnerstag eröffnet wurde, wie Skiclub-Obmann Fritz Weiss stolz verkündete: „Gestern habe ich mir noch eine Schneekanone ausgeborgt, die produziert Schnee sogar bei -2 Grad. Das war eine Freude“, schildert der Skiclub-Obmann euphorisch. Wenn der Betrieb um 9 Uhr losgeht, steht Fritz Weiss ab 2 Uhr nachts auf der Piste und lässt die Schneekanonen laufen.



Skiclub-Obmann macht Schnee und prüft die Piste

Während des Tages checkt er noch ein paar Anrufe, um den Kantinendienst zu regeln oder fährt mit dem Skibob die Piste ab. Dazwischen hilft er seinen Kollegen beim Ausschank von Skiwasser, Glühwein oder selbst gemischtem Tee. Gründungsmitglied und Betriebsleiter Armin Roth überwacht wie eh und je die beiden Lifte in seiner kleinen Hütte, inklusive dem Kartenverkauf, versteht sich.

2017 konnte das kleine Fahndorfer Skigebiet, die „Goaß“, sechs Wochen durchgehend offen gehalten werden. „Es wurde zu den Semesterferien, Anfang Februar, sehr frostig und die Kälte hat sich bis Mitte März gehalten“, erinnert sich Weiss. Ob dieser Rekord heuer geknackt wird?

Skikurse auf der "Goaß"

In den sogenannten Energieferien gibt Skilehrerin Kathi Helldorff jedenfalls wieder Skikurse. Ihr Sohn Nikolai war dieses Wochenende schon mit den Skihasen unterwegs.

Das in den letzten beiden Jahren ausgetragene „Goaßmobil-Rennen“ findet heuer in einer „Triathlon-Edition“ statt, mit Skifahren, Rodeln und Bobfahren. Der Termin wird erst bekannt gegeben.