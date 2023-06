Naturbäder locken: Pack die Badehose ein!

Der Sommer ist da und macht Lust auf einen Badetag. Die NÖN hat im Weinviertel die schönsten Naturbadeplätze unter die Lupe genommen. Der Bezirk Hollbrunn ist diesbezüglich allerdings ein Stiefkind. „Bei uns ist in der Regel der Grundwasserspiegel zu niedrig“, weiß Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss, warum es hier zwar einige attraktive Freibäder, aber kein natürliches Gewässer zum Baden gibt.

Die NÖN hat über die Bezirksgrenzen geblickt, welche Badeseen für die Hollabrunner gut erreichbar sind.

Seeschlacht

Das in der Marktgemeinde Langenzersdorf befindliche, zirka 22 Hektar große Erholungsgebiet „Seeschlacht“ ist eine der schönsten Naturbadeanlagen Niederösterreichs und bietet ein breites Angebot für Badegäste. Im Zentrum befindet sich der bis zu sechs Meter tiefe Badeteich, dessen Wasserqualität den Anforderungen für Naturbadegewässer entspricht und regelmäßig kontrolliert wird. Den Badegästen stehen Schilfsonnenschirme, eine im Teich platzierte Schwimminsel, ein Badesteg, Lauf- und Spazierwege zur Verfügung.

Während der Badesaison wird auf dem Gelände überdies eine traditionelle Thai-Massage angeboten. Für die Verpflegung sorgt das neu renovierte Gasthaus „Seeschlachtwirtin“.

Spielplätze für verschiedene Altersstufen

Beachvolleyball-Plätze

Fußballfeld

Diverse Fitnessgeräte

Sanitäreinrichtungen

Eintritt zu bezahlen

Parkplatz kostenlos

Keine Hunde erlaubt

Werftbad

Das Werftbad in Korneuburg befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Werft, gebadet wird in einem Seitenarm der Donau. Bei Hochwasser und einige Zeit danach besteht Badeverbot. Da Teile des Areals denkmalgeschützt sind, ist nicht alles komplett barrierefrei. Die Liegewiese ist auf der ehemaligen Slipanlage der Schiffe, daher ist eine gewisse Schräge zu beachten. Im Bad sind zwar ein paar Sonnensegel vorhanden, jedoch sind die Schattenplätze sehr gefragt. Ein eigener Schirm kann mitgenommen werden.

Sanitäreinrichtungen vorhanden

barrierefrei

Liegen kostenlos zum Ausleihen

Parkplatz kostenlos

Kein Eintritt

Kinder-Wasserspielplatz

Hunde verboten, neben der Anlage darf man mit Hunden ins Wasser

Verpflegung: Beach-Club ab ca. 14 Uhr

Auteich

Gut versteckt befindet sich der Auteich in Spillern. Der privat betriebene Badeplatz liegt mitten in der Au. Die Erholungsfläche ist rund 5,5 Hektar groß, wobei rund 2,5 bis 3 Hektar auf die Wasserfläche entfallen. Es ist eine ausreichend große Gras-Liegefläche von zirka einem Hektar vorhanden, Schatten spenden der Baumbestand und Sonnenschirme.

Der Wasserzugang erfolgt über ein leicht abfallendes Ufer, somit barrierefrei, jedoch besteht der Untergrund nur teilweise aus Kies, wodurch an manchen Stellen schon Rutschgefahr besteht. Ein Zugang über eine Leiter ist ebenfalls möglich. Menschen mit Beeinträchtigungen werden, auf ihren Wunsch hin, gerne unterstützt.

Sanitäreinrichtungen vorhanden

Direkte Zufahrt nur mit dem Rad

Eintritt zu bezahlen

Parken nur in Spillern, Transfer mit Bummelzug möglich (Entfernung ca. 800 m).

Verpflegung: Die Kantine wird vom Spillerner Wirten betrieben

Keine Hunde erlaubt

Badeteich Gerasdorf

Gleich neben dem Marchfeldkanal liegt der Badeteich Gerasdorf, ein beliebter Badeplatz auch für Wiener. Im Laufe der Jahre hat man die Liegewiese vergrößert und einige Kabanen errichtet, für Liegen gibt es eine eigene „Garage“. Da die Besucherzahl auf 300 Tageskarten limitiert ist, wird die Auslastung via Live-Bildern von der Badeteichkassa auf der Gemeindehomepage angezeigt. Besonders stolz ist man in der Stadtgemeinde, dass beim Buffet besonderer Wert auf gesunde Speisen gelegt wird.

Buffet vorhanden

Eintritt zu bezahlen

Barrierefreier Einstieg ist nur bedingt gegeben

Parkmöglichkeiten ausreichend

Keine Hunde erlaubt

Schattenplätze ausreichend vorhanden

Kampbad Plank

Baden im Kamp hat lange Tradition. Wer einmal durchs Kamptal gefahren ist, dem wird es wohl schon aufgefallen sein – das alte, rot-weiß gestrichene Badehaus aus Holz. Es gehört zum Kampbad von Plank und allein sein Anblick lässt fröhliche Badelaune aufkommen.

Hier suchte man schon vor rund 100 Jahren Abkühlung und man tut es heute noch. Ein Naturbad wie dieses ist selten geworden und gerade deshalb heute so gefragt. Beim Flussbad befindet sich ein Beachvolleyballplatz, ein Kinderspielplatz und das Buffet „Das Bachmann“.

Buffet vorhanden? Ja

Barrierefrei? Nein

Parkmöglichkeiten? Ja

Hunde erlaubt? Ja

Schattenplätze? Ja

Langau & Drosendorf

Ein beliebtes Badeziel nahe der Bezirksgrenze ist der Bergwerksee Langau im Bezirk Horn. Spielplatz mit Klettergarten, Beachvolleyballplatz und „Tut gut!“-Wanderwege locken. Es gibt Duschen und einen Nichtschwimmer-Bereich. Das Freizeithaus bietet die Möglichkeit für kleine Snacks, Getränke und Eis. Als Besonderheit gibt es in Langau die Möglichkeit zum Wasserskifahren.

Als Start- und Endstation des „Reblaus Express“ ist Drosendorf ebenso bekannt wie für das Strandbad großer Wiese und dunkelgrünem Wasser; auch Thayabad genannt, ist es ein altes Flussbad, das seinen historischen Charme bewahrt hat. Der Holzpavillon wurde 1929 errichtet. An diesem Platz standen schon 1880 die ersten Badekabinen. Nach einer Hochblüte in den 1930er- und einem neuerlichen Aufschwung in den 1950er-Jahren verfiel das Badehaus zusehends. 1993 wurde der Holzpavillon renoviert und das Strandbad wieder zu einer fixen Größe im gesellschaftlichen Leben der Stadtgemeinde.

Seit Kurzem betreibt hier die bekannte Autorin und Gastronomin Elisabeth Ruckser das Buffet.