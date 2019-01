Ein Spaß für alle

HOLLABRUNN: Unter dem Ehrenschutz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Nationalratsabgeordneter Eva Maria Himmelbauer und des Hollabrunner Bürgermeisters Erwin Bernreiter findet am Donnerstag, dem 31. Jänner ab 17 Uhr das integrative Gschnas „Fun4all“ statt. Der Titel ist für das Organisationsteam natürlich Programm. Jede und jeder soll nach ihrer oder seiner Lust und Laune Spaß haben können an dem bunten Treiben.

Tickets: maria_breindl@yahoo.de

Klavierabend der „Extreme”

HOLLABRUNN: „Zwischen Himmel und Hölle” nennt sich der Klavierabend mit den besten Pianisten der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn am Donnerstag, dem 31. Jänner um 19 Uhr im historischen Festsaal.

Ein Instrument zu erlernen oder es gar zu beherrschen ist viel Arbeit und dauert lange; kein Wunder also, dass sich dabei sowohl Schüler als auch Lehrer immer wieder mal fühlen, als wären sie zwischen Himmel und Hölle.

Freier Eintritt.

Botox, Hormonkuren und Glitzerkostüme

HADRES: Eine typische Hausfrau sieht sie sich im Stück „Für immer Disco“ plötzlich damit konfrontiert, dass ihr g‘standener Pulkautaler Gatte in einem früheren Leben Pop-Star war und jetzt wieder mit dem einstigen Kompagnon auf Tournee gehen soll. Dieser Spaß der sich auch um Selbstoptimierung á la Botox, Hormonkuren und Glitzerkostüme dreht ist noch am Freitag, dem 1. Februar um 19 Uhr, am Samstag, dem 2. Februar um 18 Uhr und am Sonntag, dem 3. Februar um 17 Uhr im Pfarrsaal zu sehen.

Tickets: beim Pfarrsaal unter der Telefonnummer 02942/2288