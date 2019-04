Über Rufmord, Propaganda & Staatskrisen

Breitenwaida: Die Grenze von Fakten und Fiktion verschwimmt aktuell. „Fake News“ und „stichhaltige Gerüchte“ wirken auf einige vertrauensvoller als Fakten und fundierte Erkenntnisse.

Das hat Eva Rossmann zum Ausgangspunkt ihres neuen Krimis „Im Netz“ gemacht und schickt ihre Titelheldin, die Journalistin Mira Valensky, zwischen Wien, Florenz, Stuttgart und einer einsamen Villa auf Sardinien auf die Suche nach der Realität.

Am Freitag, dem 5. April, um 19 Uhr ist Rossmann im Zuge ihrer Lesetour zum neuen Krimi im Kulturhaus zu Gast. Für die passende musikalische Stimmung sorgt Viola Falb.

Die beliebtesten und besten Musicalmelodien

Hollabrunn: Das Publikum darf bei der großen Muscial- und Operttengala am 5. April um 19.30 Uhr im Stadtsaal eintauchen in die großen Höhepunkte aus Elisabeth – die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Die lustige Witwe, Im weißen Rössl, Cats, Evita, Gräfin Mariza, Der Zarewitsch, My fair Lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Elvis und viele mehr. Dabei sind auch die großen Klassiker wie "Das Wolgalied", "Memory" oder "Lippen schweigen" zu erleben. In den letzten Jahren begeisterten die Künstler in mehr als 600 Shows zehntausende von Besuchern.

Max Lechner Bei der Musical- und Operettengala im Hollabrunner Stadtsaal sollte für jeden Geschmack was dabei sein, ob Phantom der Oper oder Tanz der Vampire.

Benefizgala zugunsten der „Hilfe im eigenen Land“

Hollabrunn: Schon allein die Aufzählung aller Mitwirkenden, die sich am 6. April um 19 Uhr im Stadtsaal in den Dienst der guten Sache stellen, würde den Rahmen sprengen. Schirmherrin Sissi Pröll lädt wieder zur Benefizgala zugunsten ihres Vereins „Hilfe im eigenen Land“ und kann dabei auf die Unterstützung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählen, die den Ehrenschutz über das Event übernommen hat.

ORF Rudi Roubinek gibt den Gastgeber und Moderator des Abends im Hollabrunner Stadtsaal.

Klassische Limousinen in Kleinwetzdorf

Kleinwetzdorf: Bereits zum elften Mal findet am Samstag, dem 6. April, die „Koller Klassik“ am Heldenberg statt. Damit den Oldtimer-Fahrern nicht der Schwung ausgeht, sorgt die Jugend-Radetzkykapelle für beste Stimmung.

Um 9.30 Uhr startet die Veranstaltung und um 11.00 Uhr beginnt die Gleichmäßigkeitsbergwertung in zwei Durchgängen auf den Heldenberg. Die Initiative zu der nostalgischen Rallye kommt aus Koller's Automobilmuseum und erfreut sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit.

Koller's Oldtimer Letztes Jahr gab es strahlenden Sonnenschein, interessierten Nachwuchs und beste Musi. Da heißt’s Daumenhalten für heuer.

Von Spitzen und Klöppeln und der Geschichte drumherum



Göllersdorf: Am 7. April präsentiert der Verein für Klöppeln und textile Spitzenkunst in Österreich von 9 bis 16 Uhr in der Volksschule verschiedene geklöppelte Exponate. Der Bogen reicht von alten Spitzen über traditionelle Muster bis zu modernen Arbeiten. Außerdem bietet der Verein Einblicke in die Geheimnisse der vielfältigen Techniken des Klöppelns. Um 13 Uhr wird Franziska Potzmann „Geschichten über die Geschichte“ der Klöppelspitze erzählen.

