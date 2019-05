Die Musikschule Znaim feiert ihren 100. Geburtstag in Znaim, wie auch in Retz mit je einem Festkonzert. In den Kellergassen gibt es zur "Langen Nacht" reichlich Programm. Morgenmenschen sind ins Hollabrunner Bierbeisl zum Frühschoppen eingeladen.

100 Jahre Kunstschule Znojmo

Retz, Znaim: Ein Festkonzert auf beiden Seiten der Grenze zu Ehren der Musikschule in Znaim, das war die Idee der Direktoren, Jaromir Berka und Gerhard Forman. Und sie haben ihre Idee in die Tat umgesetzt: In Retz findet das Konzert zur Feier des 100-jährigen Bestehens der Kunstschule im Stadtsaal des Althof am Mittwoch, 29. Mai, um 19.30 Uhr statt. Am Donnerstag, 30. Mai, wird dasselbe Konzert in Znaim abgehalten. Bei diesen Konzerten werden Schüler und Lehrer diesseits und jenseits der Grenze in Ensembles und Orchestern musizieren

Infos: info@musikschuleretz.com

Lange Nacht der Kellergassen

Dürnleis, Hollabrunn, Mailberg: Mit einem riesigen Programm wird die Lange Nacht der Kellergassen am 31. Mai begangen. Eine Rätselwanderung steht in Mailberg auf dem Programm. Ab 17 Uhr wird in der Marktweg-Kellergasse gerätselt was das Zeug hält.

In Hollabrunn gibt es ein Tête-à-tête mit dem Räuberhauptmann Grasl. Beginn ist in der Sitzendorfer Kellergasse um 18 Uhr.

Und in Dürnleis steht die Nacht unter dem Motto: „Feirigs drinn & drausst“.



Infos: Margot Pfeifer 0650/45 07 687 (Mailberg); Ilse Gritsch 0664/73 31 33 06 (Dürnleis)

Musikfest der Jugend Deutschmeisterkapelle im Barockgarten

Ravelsbach: Am 1. und 2. Juni gibt’s ordentlich was zu hören im Barockgarten. Das Jugendorchester „New Tones“ freut sich, am Samstagabend sein neues Programm zu präsentieren. Danach gibt’s einen beschwingten Tanzabend mit „The Sunny Six“ . Am Sonntag wird nach der musikalisch gestalteten Hl. Messe durch den Musikverein Manhartsberg zum Frühschoppen und Mittagstisch im Barockgarten eingeladen. An beiden Tagen wird es die Möglichkeit zur Besichtigung der Modelleisenbahnanlage im oberen Bereich des Pfarrgartens geben.

Tickets: An beiden Tagen freier Eintritt.

Frühschoppen mit jazzigem Sound

Hollabrunn: Mit „Eggs Ray“ will das Bühnenwirtshaus 8, besser bekannt als Bierbeisl am Lothringerplatz, seinen Gästen den Sonntag beim Brunch schmackhaft machen. Ab 10 Uhr geht’s los mit dem musikalischen Frühschoppen und der jungen Jazzband.

Infos: mail@bierbeisl.net