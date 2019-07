Festival-Auftakt mit einer Uraufführung

Retz: Mit „Maria Magdalena“ feiert bereits die zweite Kirchenoper beim Festival Retz ihre Uraufführung. Komponist Wolfram Wagner und Librettistin und Regisseurin Monika Steiner haben sich zum Ziel gesetzt diese Oper zu einer hochaktuellen Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft zu machen. Die Premiere findet am Donnerstag, 4. Juli um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan statt.

Ein Kuss ist nie verkehrt

Dürnleis: Eine Single-Kellergassenführung am "Tag des Kusses" gibt es am Samstag, 6. Juli, Treffpunkt um 15 Uhr am Anfang der Kellergasse. Mit einem guten Glas wird die Entdeckungsreise durch die magische Kellergasse zu einem Schlüsselerlebnis für alle Sinne. In Gottes freier Natur bietet der gemeinsame Rundgang ein entspanntes Ambiente zum Plaudern und Kennenlernen sowie Weinproben und Heurigenausklang.

Info & Anmeldung: 0664/73313306 oder i-gritsch@gmx.at