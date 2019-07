Die Top-Events der Woche im Bezirk Hollabrunn .

Christina Posch stellt ihr Erstlingswerk rund um Liebespleiten bei "Frau Hofer" in Hollabrunn vor; lustig wird's mit Kabarettist Stefan Haider in der Roseldorfer Kellergasse; und in Maissau, gibt's in stimmungsvoller Sommernacht Cocktails bei Didgeridoo-Klängen in der Amethyst Welt.