Make love not war - in der Alten Hofmühle

Hollabrunn: Zum Ausklang der Ferien, am 30. August ab 17 Uhr, zollen fünf Bands einem epochalen Musikevent Tribut. Im August 1969 fand das legendäre Woodstock-Festival im US-Bundesstaat New York statt, das großen Einfluss auf die Musikgeschichte haben sollte. Dem 50. Jahrestag dieses Höhepunkts der Hippiebewegung wird auch in der Alten Hofmühle Hollabrunn gehuldigt. Heimische Musiker tun sich zusammen, um die Veranstaltung „50 Jahre Woodstock“ zu organisieren. Federführend waren die Mitglieder der Bands „Funky“ und „Spätlese reloaded“.

Infos & Karten: 0676/3439639 Peter Loy oder im Cafè Jordan

Einmal abheben und die Welt aus der Vogelperspektive sehen

Kleinhaugsdorf: Am Modellflugplatz ist am Samstag, 31. August. und am Sonntag, 1. September einiges los. Ab 17 Uhr stellen die Mitglieder des Modellflugclubs Pulkautal ihr Können im freien Fliegen und beim Nachtfliegen unter Beweis.

Und am Sonntag findet ab 10 Uhr die große Flugshow statt. Zu sehen gibt es Kunstflug, Stanglfliegen, Doppeldecker, Hubschrauber, Jets und Seglerschlepp. Für die Verköstigung der Gäste ist gesorgt.

Eintritt frei.