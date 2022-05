Die Vielfalt zweier Hollabrunner Schulen

Werbung

„Eine Schule – viele Gemeinden, eine Schule – ein Land“ Die ist das Thema einer Ausstellung der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn und der Landessonderschule (LSS). „Dieses verrät die Intention, nämlich die Vielfalt der Herkunftsgemeinden der Schüler der beiden Schulen, zu präsentieren“, verrät Maria Breindl, die beide Bildungseinrichtungen leitet.

Die Freude über diese Veranstaltung, die im dritten Anlauf endlich stattfinden konnte, war schon im Eingangsbereich der Alten Hofmühle, wo die Ausstellung zu besichtigen ist, deutlich zu erkennen: Ballons in den Bäumen und eine große Willkommenstafel mit Kindergesichtern sowie den Ortstafeln der Herkunftsgemeinden vermitteln Leichtigkeit und Fröhlichkeit. Sie luden die Gästeschar der Vernissage ein, sich auf frohe Stunden einzulassen.

Zwei Schulen bildeten einen Chor

Nach Breindls Begrüßungs- und Dankesworten listeten Schüler Daniel Schuster und LSS-Pädagogin Barbara Andrä die Herkunftsorte der Schüler auf. Lilli Wohlmann leitete den Chor, der aus Schülern der beiden Schulen bestand und von den ASO-Lehrerinnen Gabriele Reinwart, Judith Leeb und Sandra Klucky begleitet wurde. „Das Lied ,Lieblingsmensch‘ ging wirklich zu Herzen“, ist Breindl stolz auf dieses Ensemble.

Stadtchef Alfred Babinsky hob in seiner Rede zur Ausstellung die wertvolle Arbeit der Pädagogen in diesem Bereich hervor, bedankte sich dafür und gratulierte zur gelungenen Veranstaltung. Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss schloss sich der Wertschätzung der beiden Schulen, der großzügigen Künstlern und aller anderen Unterstützer an. Er hob die Bedeutung der Kunst per se hervor und eröffnete feierlich die besondere Ausstellung.

Erlös der Ausstellungkommt zur Gänze den Schülern zugute

Das von Eltern und Lehrerinnen zur Verfügung gestellte Buffet erfrischte die zahlreichen Gäste, Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde. Maria Breindl freute sich, dass neben dem Bürgermeister und dem Bezirkshauptmann auch Pfarrer Eduard Schipfer, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Diversitätsmanagerin Ursula Gross, der ehemalige Landesschulinspektor Karl-Heinz Jirsa sowie die künftige Leiterin des Sozialpädagogischen Betreuungszentrums Hollabrunn, Jeanette Stadt, gekommen waren.

Nicht unerwähnt will die Schulleiterin die Förderer dieser Veranstaltung lassen. „Ihnen allen gilt ein großer Dank, denn der Erlös kommt zur Gänze den Schülern beider Schulen zugute“, betont Breindl.

Die Förderer sind: Weingut Johann Autrieth, Ernst Bedlivy, Eva Cabric, Curd Ebner, Sabine Fasching, die Bio-Weingüter Norbert Bauer, Rudolf und Heidi sowie Norbert und Gerda Fidesser, Thomas Gerstbauer, Ursula Halmagy, Lebensmitteltechnologie und LFS Hollabrunn, Elisabeth Lust-Sauberer, NÖSBZ Hollabrunn - Young Flowers und Hollakoch, Günther Pfeifer und Franziska Wohlmann, Marlene Preiser, Roswitha Reichart, Horst Reiter, Karl Schlager, Ulrike Schleese , Kurt Schneider, Gabriele Schwächerl, Johanna Six, Erich Skrtic, Renate Slama, Günther Stockinger, Anneliese Stöger, Heidi Sykora, Brigitte Tuschl, Lukas Tuschl, Astrid Wallig, Peter und Lilli Wohlmann und Alexander Wyhnal.

