Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Hollabrunn

„Ich werde diesen Moment nie vergessen“

Der Ukraine-Krieg kommt in Hollabrunn an. Caritas-Leiter Thomas Krottendorfer ist von der Solidarität berührt. Völlig erschöpft kommen am zweiten März-Wochenende 45 Flüchtlinge aus sozialen Einrichtungen in Kiew in Hollabrunn an. 1.200 Kilometer von ihrer Heimat entfernt finden 17 Kinder und ein Baby mit teils schweren Behinderungen im Caritas-Wohnhaus ein liebevolles Zuhause. Mit an Bord des Busses: viele Mütter, alte und gebrechliche Personen. Alle nur mit wenig Gepäck.

„Ich werde diesen Moment nie vergessen“, sagt Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer über die Ankunft von 45 Flüchtlingen aus der Ukraine. Einen Tag später wird der Geburtstag von Zwillingsmädchen nachgefeiert. Foto: Caritas

„Ich werde diesen Moment nie vergessen“, sagt Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer über die Ankunft der Schutzsuchenden. Er trägt Kinder und eine alte demente Frau ins Haus. Die meisten wollen nur noch ins Bett. Vielen fehlt selbst die Kraft für ein Abendessen. „Ich bin sehr froh, dass wir diesen Menschen ein Notquartier anbieten können“, so Krottendorfer, der von der Solidarität in der Gemeinde berührt ist: „Gefühlt kann man sagen: Ganz Hollabrunn rennt für diese Menschen.“

Einen Tag später wird der Geburtstag von Zwillingsmädchen nachgefeiert, die einen Tag vor Kriegsbeginn sieben Jahre alt geworden sind.

Beim Schulcampus geht es ans Eingemachte

In Hollabrunn wird im Sommer der Spatenstich für den neuen Schulcampus vorgenommen – ein Mega-Projekt, für das 25,2 Millionen Euro veranschlagt sind. 20 Volksschulklassen, elf Sonderschulklassen, Räumlichkeiten für die Musikschule und die Schulische Nachmittagsbetreuung sowie eine Dreifachturnhalle werden errichtet. Synergien sollen optimal genutzt werden, betont Bürgermeister Alfred Babinsky. Im Herbst 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann ist auch die Zeit von zwei örtlich getrennten Hollabrunner Volksschulen vorbei. Alle Sport- und Freizeiteinrichtungen sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Josef Weisleinstraße wird verkehrsberuhigt sein. Der Neubau in – vorwiegend – Holzbauweise wird weitestgehend energieautark ausgeführt.

Der Startschuss für den Hollabrunner Schulcampus fällt. Das Mega-Projekt ist mit mehr als 25 Millionen Euro veranschlagt. Foto: zVg/Stadtgemeinde Hollabrunn

Abschied von bekannten Menschen aus dem Bezirk

Auch im Jahr 2022 müssen wir im Bezirk von prominenten, beliebten und begabten Menschen Abschied nehmen. So verstirbt am 21. April die große Kammersängerin Renate Holm, die zuletzt zwar in Wien gelebt hat, deren langjährige Heimat jedoch die Mühle in Altenmarkt im Thale gewesen ist. Noch im August 2021 haben knapp 100 Gäste auf Einladung der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse im historischen Festsaal in einer stimmungsvollen Hommage mit einer gut aufgelegten Renate Holm deren 90er gefeiert.

Zuletzt war der Zellerndorfer Vizebürgermeister in seiner Gemeinde: Am 22. Juli verliert Ernst Muck mit nur 60 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Der Platter war ein beliebter Gemeindefunktionär, der stets um Ausgleich und Ruhe bemüht war.

Der umtriebige Hollabrunner Unternehmer Wolfgang Eser kommt 60-jährig bei einem Horror-Unfall ums Leben. Sein Wagen, mit dem er nachts gegen das Gebäude der Forstinger-Filiale prallt, geht in Flammen auf.

Der Hollabrunner Unternehmer Wolfgang Eser kommt bei einem Horror-Unfall ums Leben: Sein Wagen, mit dem er nachts gegen das Gebäude der Forstinger-Filiale prallt, geht in Flammen auf. Foto: NÖN

Im September stirbt SPÖ-Ikone Josef Pfeifer aus Platt im 90. Lebensjahr.

Im September muss sich die SPÖ von einer Ikone verabschieden: Josef Pfeifer stirbt mit 89 Jahren. Foto: NÖN

Die Untermarkersdorfer Winzer-Legende kommt im September vom Weinliefern nicht mehr nach Hause. Der 66-Jährige stirbt ganz plötzlich. Auf seine Initiative gehen etwa die „Offene Kellertür“ oder der Kellerkirtag zurück. Mit seinem Tod ist im Pulkautal eine große Lücke aufgegangen.

Explosives Ende einer Bankfiliale

Immer wieder wird gerade das Pulkautal von Bankräubern heimgesucht, immer wieder wollen Verbrecher mit Sprengstoff an den Inhalt von Bankomaten kommen. Eine besonders folgenschwere Explosion ereignet sich am letzten Dienstag im Februar in Alberndorf. Die Anrainer werden kurz nach 3 Uhr nachts aus dem Schlaf gerissen. Der Bankomat der Raika-Filiale wird gesprengt, die Täter entkommen mit ihrer Beute. Das Gebäude wird so massiv in Mitleidenschaft gezogen, dass bald feststeht, dass die Filiale nicht mehr öffnen wird. „Für mich ist es der fünfte Banküberfall“, seufzt Geschäftsleiter Hermann Seidl.

Der Bankomat der Raika-Filiale in Alberndorf wird gesprengt. Das Gebäude wird so massiv in Mitleidenschaft gezogen, dass bald feststeht, dass die Filiale nicht mehr öffnen wird. Foto: Romana Schuler

Corona sorgt weiterhin für große Herausforderungen

Wann kann man wo und wie testen? Eine Frage, die gerade im Bezirk Hollabrunn für Diskussionen sorgt. Denn für einen behördlichen Test muss man nach Stockerau oder Korneuburg pendeln. Die SPÖ bemüht sich um eine Walk-in-Teststraße in Hollabrunn, blitzt bei der Stadt aber ab. Daraufhin greift Graberns ÖVP-Bürgermeister Herbert Leeb zu: „Es geht um eine Angelegenheit für die Allgemeinheit. Da muss man nicht überlegen.“ Das Personal wird vom Land NÖ gestellt. Ohne Aufregung geht das Projekt aber auch in Grabern nicht vonstatten. Der Standort im Festsaal von Schöngrabern sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens bei Schule und Kindergarten schlecht, klagt die Bürgerliste. Später, im März, wird die Teststraße ins Amtshaus nach Windpassing verlegt. Das sei immer so geplant gewesen, sagt der Bürgermeister.

Nachdem Hollabrunn ablehnt, kommt eine PCR-Teststraße nach Schöngrabern. Dort kommt es wegen des hohen Verkehrsaufkommens bei Schule und Kindergarten zu Problemen. Foto: privat

Corona kostet die SPÖ im Pulkautal einen engagierten Funktionär: Der geschäftsführende Pernersdorfer SPÖ-Gemeinderat Joachim Amon tritt überraschend von allen politischen Ämtern zurück und beendet seine Mitgliedschaft bei der SPÖ. Er begründet das mit der Linie der Bundespartei, die für die Impfpflicht gestimmt hat.

Schmidatal-Gemeinden bekommen neue Bürgermeister

Lange Jahre prägte Peter Steinbach die Geschicke der Gemeinde Heldenberg. Im NÖN-Sommergespräch kündigt er nach 14 Jahren im Amt seinen Rückzug an. „Ich habe alle Ziele erreicht“, sagt er. Die Schulden der Gemeinde seien halbiert worden, die Bevölkerung der Gemeinde ist auf etwa 1.500 Einwohner angewachsen. Außerdem sei Heldenberg laut einer WIFO-Studie die lebenswerteste Gemeinde im Bezirk. „Mit solchen Ergebnissen kann man schon aufhören“, schmunzelt Steinbach. Sein bisheriger Vizebürgermeister, der Glaubendorfer Günter Brandstätter, wird im November ins Bürgermeisteramt gewählt. Thomas Glanz wird Vizebürgermeister.

Günther Brandstätter (l.) wird im November neuer Bürgermeister der Gemeinde Heldenberg. Zu seinem Vize wird Thomas Glanz gewählt. Foto: Barbara Witzany

In Maissau verkündet Josef Klepp seinen Abgang im September. Auch der bisherige Vizebürgermeister Karl Frühwirth verabschiedet sich aus der Gemeindepolitik. Die Mandatare der Amethyststadt wählen Franz Kloiber, der auch Chef der örtlichen Feuerwehr ist, zum Bürgermeister. Michaela Gilly-Brickl ist neue Vizebürgermeisterin.

Franz Kloiber (3.v.r.) tritt im Oktober in die Fußstapfen von Josef Klepp: Dieser war viele Jahre Bürgermeister von Maissau. Foto: Sandra Frank

Diözese hat für Pfarrer Tadeusz Cichoń keine Verwendung mehr

Im Sommer ist die Aufregung in Grabern groß: Pfarrer Tadeusz Cichoń erfährt von Bischofsvikar Stephan Turnovszky schriftlich, dass sein Dienst für die Erzdiözese Wien mit 31. August beendet werden soll. „Was seine Rückkehr in sein Heimatbistum nach Polen betrifft, haben mehrere Umstände – die alle nicht ehrenrührig, aber privater Natur sind – dazu geführt, dass wir keine Konstellation gefunden haben, die gut zu ihm passt und in die er leicht hineingepasst hätte“, sagt der Sprecher der Diözese, Michael Prüller, auf NÖN-Nachfrage.

Tadeusz Cichoń, Pfarrer von Schön- und Mittergrabern muss seine Pfarren verlassen, die Diözese hätte keine Verwendung mehr für ihn. Obwohl sich die Bürger für ihn einsetzen, geht er Ende August zurück nach Polen. Foto: privat

„Nach 32 Jahren meines Dienstes haben sie nichts mehr für mich.“ Dies verkündet der Priester, der immer noch der Erzdiözese Krakau in Polen angehört, Anfang Juli bei einer Messe. Die Mittergrabernerin Daniela Wanek ruft eine Unterschriftenliste ins Leben. Jene, die diese unterfertigen, sprechen sich „entschieden gegen die ungeheuerliche Vorgangsweise bei der Abberufung unseres Pfarrmoderators Mag. Tadeusz Cichoń aus“. Doch die Diözese bleibt bei ihrer Entscheidung, Cichoń muss gehen. Ende August feiert er mit seinen Pfarren emotional Abschied.

Neues altes Windkraft-Projekt im Bezirk Hollabrunn

Während gerade in den Weinviertler Bezirken Mistelbach und Gänserndorf die Windräder fast die Schwammerl aus dem Boden wachsen, sind die Propeller im Bezirk Hollabrunn noch problemlos an einer Hand abzuzählen. Die Windkraft Simonsfeld ist nun zuversichtlich, dass das schon lange in der Pipeline harrende Projekt auf Wullersdorfer Gemeindegebiet umgesetzt werden kann: Die Betreiber haben einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dem UVP-Gesetz an das Land NÖ übermittelt. Fünf Windräder sind auf Wullersdorfer Gemeindegebiet geplant. Einstige Projektgegner, vor allem aus dem Pulkautal, formieren sich.

In Hollabrunn geht indes eine angekündigte Volksbefragung im Nordosten der Gemeinde noch nicht über die Bühne gegangen. Im neuen Jahr soll es so weit sein.

Hund im Presshaus: Illegaler Tierhandel fliegt auf

Unter furchtbaren Bedingungen werden Hundewelpen, die weiterverkauft werden sollen, in einem Presshaus in Zemling gehalten. Ein laufender Radio soll die Geräusche der Tiere unterdrücken. Der illegale Handel fliegt auf, die Polizei rettet zwei Rottweiler- und vier Husky-Welpen, an anderen Orten werden weitere Vierbeiner gefunden. Eine verdächtige Serbin wird festgenommen und später verurteilt. Im Tierheim Dechanthof in Mistelbach kümmert man sich liebevoll um die Vierbeiner.

Unter furchtbaren Bedingungen werden Hundewelpen in einem Pressehaus in Zemling gehalten und krank weiterverkauft. Die Polizei nimmt verdächtige Serbin fest, Welpen werden im Dechanthof gesund gepflegt. Foto: Dechanthof

ÖBB-Projekte und ein Bürgermeister, der nicht mitzahlen will

Im Pendler-Bezirk Hollabrunn werden wieder einige ÖBB-Projekte über die Bühne gebracht worden. Retz freut sich über die Fertigstellung der 5-Millionen-Euro-Bahnhofsanierung. In Hollabrunn starten die ÖBB ein Pilotprojekt, um sicherzugehen, dass die P&R-Anlage zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr genutzt wird. Kostenloses Parken im neuen Parkdeck ist nur noch mit gültigem Bahnticket möglich. Ende des Jahres wird dasselbe System auch am Parkplatz in der Anton Ehrenfriedstraße, gegenüber der HTL, eingeführt. Dazu gibt es kritische Stimmen der SPÖ, die eine große Belastung für die Anrainer durch parkende HTL-Schüler fürchtet.

160 neue Stellplätze bekommt die um 800.000 Euro sanierte und erweiterte Park & Ride-Anlage am Bahnhof Hetzmannsdorf, die den Pendlern der Region ausreichende und sichere Parkmöglichkeiten bieten soll. Aufregung gibt es allerdings rund um die nicht vorhandene Barrierefreiheit der Bahnhöfe auf Wullersdorfer Gemeindegebiet: „Keinen Cent“ will ÖVP-Bürgermeister Richard Hogl dafür zahlen und schafft es damit sogar ins TV. Das sei Sache der ÖBB, bleibt Hogl hart.

Die Gemeinde Wullersdorf soll in den kommenden 30 Jahren jährlich knappe 25.000 Euro zahlen, dann werden die Bahn-Haltestellen in der Gemeinde barrierefrei. Gegen diese Pläne sprachen sich Bürgermeister Richard Hogl und seine Gemeinderäte aus. Foto: Gemeinde Wullersdorf

