Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Hollabrunn

Handballer am Ziel der Träume

Wahnsinn im Juni in der Weinviertel-Arena in Hollabrunn! Denn es ist tatsächlich wahr geworden, der UHC Hollabrunn ist Meister der österreichischen Bundesliga. Dabei geht mehr Drama nicht: Punktegleich mit Korneuburg und den drittplatzierten Tirolern im Aufstiegs-Play-Off entscheidet am Ende die Tordifferenz: 103:100 für die Hollabrunner, 114:112 für Korneuburg. Anders gesagt, wenn Vlatko Mitkov in der letzten Sekunde nicht den Siebenmeter zum 31:23 gegen Tirol verwandelt hätte, dann hätte genau ein (!) Tor auf den Titel gefehlt.

Jubel pur bei den Hollabrunner Handballbundesligaherren, sie holten endlich den Meistertitel. Foto: Thomas Hagendorfer

Radlerin Roch hängt auch die Männer ab

Die gebürtige Hollabrunnerin Elena Roch gewinnt heuer die vierte Auflage des „Race Around Niederösterreichs“ - zum bereits dritten Mal in Folge. Dabei pulverisiert die mittlerweile in Tirol lebende Weinviertlerin ihren Streckenrekord vom Vorjahr. Noch besser läuft es dann beim „Race Around Austria“: Sie wagt sich erstmals über die Lang-Distanz und deklassiert die Konkurrenz. In einer Zeit von zwei Tagen, 20 Stunden und 14 Minuten bleibt sie satte 19 (!) Stunden unter dem bisherigen Streckenrekord. Was noch bemerkenswerter war: Sie düpiert fast die gesamte männliche Konkurrenz. Denn nur Markus Brandl (Anm.: 2 Tage, 15:06 Stunden) ist schneller als Roch.

Elena Roch gewinnt nicht nur das "Race around Niederösterreich" sondern auch Race Around Austria Foto: RAN

Zu EM-Silber „gebaggert“

Lili Hohenauer, Beach- und Volleyballspielerin der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn, kürt sich im Sommer in Griechenland, gemeinsam mit Partnerin Nia Berger, zur Beachvolleyball-Vize-Europameisterin in der Altersklasse Unter-18. Erst im Finale muss man sich den tschechischen Zwillingsschwestern Katerina und Anna Pavelková knapp geschlagen geben. Aber auch in der Halle läuft es gut für die 15-Jährige: Unter anderem Bronze mit den UNIONvolleys bei den österreichischen U16-Meisterschaften und ein starker Herbst mit der Hollabrunner Bundesligamannschaft in der obersten Spielklasse.

Jubel über EM-Silber bei Lili Hohenauer (r.) und Lia Berger. Foto: ÖVV

Licht und Schatten für Retzer-Kicker

Nach einem starken Frühjahr wird der SC Retz hinter Meister Scheiblingkirchen und Krems Dritter in der 1. Landesliga. Danach verlässt „Urgestein“ und Kapitän Matthias Gabler die Kicker aus der Weinstadt und hinterlässt eine große Lücke – auf und abseits des Spielfelds. Den Herbst verpatzt der „Platzhirsch“ total, muss sich zwischendurch sogar mit dem Thema Abstieg beschäftigen, ehe man als Neunter überwintert.

Neben Licht und Schatten verabschiedet sich "Urgestein" Matthias Gabler beim SC Retz. Foto: Reinhard Gerstorfer

Suttner hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Einer der besten Kicker, die der Bezirk Hollabrunn jemals hervorgebracht hat, hängt im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel: Markus Suttner. Der 34-jährige Außenverteidiger beim FK Wiener Austria gab im April auf den sozialen Medien seines Stammvereins seinen Rücktritt bekannt. Suttner feiert mit der Austria je einen Meistertitel und Cupsieg, absolviert über 300 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft, spielt in der UEFA Champions League & Europa League für Violett.

Der gebürtige Wullersdorfer Markus Suttner beendet im Dress der Wiener Austria seine Profikarriere. Foto: APA/EXPA/Florian Schroetter

Erfolgreich vor 30.000 Fans

Die „Teffli Rally“ ist das weltweit größte Mofarennen mit 178 Teilnehmern aus verschiedensten Ländern. Gefahren wird dabei auf alten Mofas, die bis aufs Letzte getunt sind. Heuer zeigt in der Schweiz auch ein Hollabrunner auf, genauer gesagt ein Großer, Marco Ruby. Der Biker schafft es vor 30.000 lautstarken Fans auf Rang sieben. „Jetzt wissen wir, dass wir auch international zu den Besten dieses Sports zählen“, resümiert er danach zufrieden.

Vor 30.000 Fans überzeugt Marco Ruby aus Groß bei der „Teffli Rally“ in der Schweiz. Foto: privat

Hawaii war eine Reise wert

Er gilt als einer der weltweit anspruchsvollsten Ausdauerwettkämpfe – der Ironman auf Hawaii. Und zwei Bezirks-Asse sind dabei gewesen: Gabriele Widhalm aus Retz sowie Julian Sponner aus Hadres. Die 41-jährige Widhalm finisht in 14:24,12 Stunden, der 24-jährige Sponner in 11:29:55. Während Ersterer völlig überraschend das Ticket für diese Großveranstaltung löste, trainiert Sponner schon seit längerem darauf hin. Am Ende gab der Erfolg beiden Recht …

Hawaii war für die beiden Triathleten Gabriele Widhalm (aus Unternalb bzw. Retz) und Julian Sponner (Hadres) eine Reise wert. Foto: privat

Starkes Profidebüt von Spitz

Anfang des Jahres zeigt Golferin Emma Spitz aus Göllersdorf bei den Masters im amerikanischen Augusta, wo die weltbesten Amateurgolferinnen aufeinandertreffen, auf und wird im Frühsommer noch Neunte bei der Amateur-EM. Dann wechselt sie ins Profilager und schafft bei ihren ersten Turnieren sofort Top-Ergebnisse.

Im ersten Halbjahr noch Amateurin, wechselte die Göllersdorfer Golferin Emma Spitz ab Sommer zu den Profis. Foto: privat

Vierte bei den World Games

Als Teil des österreichischen Nationalteams der Flag-Football-Damen erreicht die gebürtige Hollabrunnerin Teresa Müllebner bei den World Games 2022 den bemerkenswerten vierten Platz – als bestplatziertes Team Europas. Jetzt hat sie einen neuen Traum, denn die Zeichen stehen gut, dass Flag-Football bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles dabei sein wird.

Platz vier für Teresa Müllebner (r.) und das österreichische Flag-Football Nationalteam bei den World Games in den USA. Foto: privat

Hadreser Meisterjubel

Was den Amateurfußball angeht, feiert im Sommer nur ein Verein aus dem Bezirk: Der UFC Hadres-Markersdorf holt sich den Titel in der 2. Klasse Pulkau-/Schmidatal. Dafür steigt auch der SV Zellerndorf in die 1. Klasse auf, wo der SV Ziersdorf diesen Herbst in der 1. Klasse Nordwest-Mitte für Furore sorgt.

Der UFC Hadres-Markersdorf jubelt im Sommer über den Meistertitel in der 2. Klasse Pulkau-/Schmidatal. Foto: Mario Witek

