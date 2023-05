Wer stiehlt Bienenstöcke? Imker hofft auf Zeugen

„Die Bienenstöcke standen bei der Biogasanlage. Wir haben in der Woche davor, am Donnerstag, kontrolliert, ob alles in Ordnung ist“, schilderte Hagelkruys. Als er am folgenden Dienstag erneut Nachschau hielt, waren sie weg. „Irgendwann zwischen diesen Tagen muss der Diebstahl stattgefunden haben. Vielleicht haben wir Glück und es gibt einen Zeugen, der etwas beobachtet hat“, hofft der Imker.

Die Holzkästen standen auf einer Staffel, damit sie nicht kippen können. Diese wurden zurückgelassen. Natürlich wurde der Diebstahl bei der Polizei in Ziersdorf angezeigt. „Ein Stock hat etwa einen Wert von 400 Euro. Diese Summe setzt sich aus dem Wert der Tiere, dem schon eingetragenen Honig, dem Wachs und dem Holzkasten selbst zusammen“, erklärt Hagelkruys und sagt: „Das ist das erste Mal, dass mir Bienenstöcke gestohlen wurden.“

