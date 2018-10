135 Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr von Dietersdorf bereits. Der Dorferneuerungsverein existiert vergleichsweise kurz, feiert er heuer doch erst sein 30-jähriges Bestehen.

Diese beiden Jubiläen wurden am Sonntag groß gefeiert - denn die beiden Institutionen eint nicht nur das Jubiläumsjahr, sie teilen sich auch ein Gebäude, das bei der Feier offiziell eröffnet wurde. Den Anfang machte allerdings Dechant Michael Wagner, der gemeinsam mit Diakon Herby Köllner das Erntedankfest am Platz vor dem Dorfhaus zelebrierte.

Dorfbewohner packten in über 10.000 Stunden selbst mit an

Gabi Kyncl zeigte sich als Ortsvorsteherin hörbar stolz auf ihre Dietersdorfer. 2007 fiel der Beschluss zum Neubau, 2009 wurde das Projekt gestartet. „Ihr habt euch mit mehr als 10.000 freiwilligen Arbeitsstunden an dem Bau beteiligt“, forderte sie für die Ortsbewohner und deren großes Engagement den verdienten Applaus ein.

Aber auch um die Verpflegung der Arbeiter kümmerten sich die Dietersdorfer in Eigenregie. „Die Erlöse fast aller Veranstaltungen der Vereine sind in die Finanzierung des Dorfhauses geflossen“, war Kyncl mit ihrem Lob noch nicht am Ende. Auch Gemeinde und Land NÖ halfen mit, um das Gebäude mitten in Dietersdorf in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

„Dieser Festakt ist ein Zeichen der Freude und der Dankbarkeit“, sagte FF-Kommandant Andreas Scheuer. Er stand bereits an der Spitze der Wehr, als diese ihren 100. Geburtstag feierte. Nun durfte sich die Truppe nicht nur um das neue Haus, sondern auch über die Segnung eines neuen Mannschaftsfahrzeugs freuen.

Mittelpunkt des Dorfes erstrahlt wieder

Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger zeigte sich dankbar, dass die kleine Wehr die Ideen des Bezirkskommandos stets mittrage. „Die Freiwilligkeit kann man nicht anordnen, die trägt man im Herzen.“

„Die Vorfreude auf das, was entstehen würde, war sehr groß“, erinnerte sich Stadtchef Erwin Bernreiter an das Jahr 2009 zurück, als der Grundstein zum Neubau gelegt wurde. Jetzt erstrahle der Mittelpunkt des Dorfes wieder, ein Treffpunkt für die Bevölkerung sei entstanden. „Ich danke allen, die mitgearbeitet haben, es haben viele geschuftet“, zollte auch er dem Einsatz der Ortsbewohner Respekt.

"Große Geschichte" von Dietersdorf wurde gefeiert

Dass die Dietersdorfer die Dinge selbst in die Hand nehmen, beeindruckte auch den Landtagspräsidenten. „Es ist ein Jahr der Jubiläen. Das zeigt, dass es hier große Geschichte gibt.“ Karl Wilfing unterstrich in seiner Festrede einmal mehr, wie wichtig es sei, dass die Feuerwehr auf Freiwilligkeit basiere. „Das hat den Vorteil, dass überall Freiwilligkeit sein kann.“ Was er damit meinte, zeigte er am Beispiel von Kommandant Scheuer: „Er ist Hausarbeiter bei uns im Krankenhaus. Er kann alles, das brauchst beim Bau eines Feuerwehrhauses.“

"Die Dorfgemeinschaft funktioniert"

Die 10.000 Stunden der freiwilligen Arbeit sind für Wilfing ein Zeichen dafür, dass sich jedes Haus im Dorf engagierte. „Die Dorfgemeinschaft funktioniert“, so sein Fazit. Das Dorf- und Feuerwehrhaus sei ein Ort, an dem man sich trifft, wo man miteinander spreche und für einen andere da sei, dem es nicht so gut gehe, ist Wilfing überzeugt.

„Mit vielen Taten, viel Schufterei und viel Geld wurde ein neues Haus geschaffen, das Dorfgemeinschaft garantiert“, fasste der Landtagspräsident zusammen, ehe Dechant Wagner und Diakon Köllner an der Reihe waren, das Gebäude und das neue Fahrzeug zu segnen.



„Ich wünsch‘ uns, dass Gott heute besonders herabschaut und sagt, dieser Ort ist ein heiliger Ort, hier will ich unter den Menschen wohnen“, freute sich Köllner, bei der Eröffnungsfeier dabei sein zu können. Immerhin begleitete er dieses Projekt seit der Grundsteinlegung 2009. „Ich bewundere die Geduld, dass man da elf Jahre lang drangeblieben ist“, lobte Wagner das Durchhaltevermögen der Dietersdorfer.