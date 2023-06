Lego-Schlange biss Minister Polaschek im Hollabrunner Gym ins Bein

Die Digitalisierungsoffensive mit dem neuen Unterrichtsfach „Digitale Grundausbildung“ war ebenfalls ein Schwerpunkt. „In Niederösterreich haben sich mit 93 Prozent die meisten Schulen österreichweit zur Teilnahme an der Digitalisierungsoffensive gemeldet. Über 350 Schulstandorte wurden mit mehr als 53.000 digitalen Geräten ausgestattet“, berichtete Teschl-Hofmeister. 70 IT-Fachkräfte seien den Schulen in Niederösterreich zur Seite gestellt worden, um im Rahmen dieser Geräteinitiative die Digitalisierung im Unterricht voranzutreiben. Das Land wolle weiter in die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung investieren.

Hannah Otto, Sarah Riedl und Lena Riedl zeigen den Bildungsministern auf ihrem iPad ihr selbst erstelltes Stop-Motion-Video ihrer Lehrerin Katharina Löffler. Foto: Peter Buchgraber, [c] Peter Buchgraber - www.fotob

Auch Sektionschefin Doris Wagner und Albert Maca, Leiter des Präsidialbereichs in der Bildungsdirektion NÖ, tauschten sich über aktuelle Entwicklungen mit ihren tschechischen Amtskollegen aus. Direktorin Jutta Kadletz führte die Delegation durch die Schule, wo Schüler spannende Projekte im Bereich der Informatik und der digitalen Grundbildung präsentierten – zum Beispiel zeigte die 3D-Klasse, angeleitet von ihrem DGB-Lehrer Clemens Reichenauer, das selbst programmierte Computerspiel „Scratch“, das die Besucher an das Spiel „Pong“ in ihrer Kindheit erinnerte.

In der 1A-Klasse wurden die iPads zum Erstellen von Stop-Motion-Videos genutzt. Auf Vorschlag ihrer DGB-Lehrerin Katharina Löffler setzten die Schüler gekonnt Playmobil-Figuren oder Lego-Modelle in Szene, um zum Beispiel die Zauberflöte nachzustellen. Mit Freude betrachteten Minister Polaschek und Minister Bek die animierten Videos und zeigten sich sichtlich begeistert von der kreativen und engagierten Unterrichtsarbeit.

Minister drücken Daumen für die First Lego League

Auch eine kleine Gruppe des Freigegenstandes „Angewandte Informatik“ präsentierte ihre Arbeiten. Neben Werken aus dem 3D-Drucker, dem Lasercutter oder der Stickmaschine fanden insbesondere die Lego-Roboter das Interesse der prominenten Gäste. Die Lego-Roboter-Schlange R3PTAR verfolgte die beiden Minister und biss letztlich Martin Polaschek ins Bein. Viele Fragen hatten die Besucher an das Schüler-Team um Michael Überall, als es den Prototyp ihres Wettbewerbsroboters zur First Lego League vorstellte. Die Vertreter beider Nationen wünschten viel Erfolg für den Roboterwettbewerb im nächsten Schuljahr.

Übrigens: Polaschek vermeldete bereits über 2.500 Interessierte für einen Quereinstieg ins Klassenzimmer.