Mittelschule Retz: Laptops wurden übergeben

Die Schüler der ersten und zweiten Klassen der Mittelschule Retz konnten Ende November ihre langersehnten Notebooks übernehmen. Das Digitalisierungsteam der Mittelschule arbeitete für die Schüler ein eigenes Workshop-Konzept aus. Dabei wurden alle wichtigen Arbeitsschritte im Umgang mit den Geräten genau erklärt.

Bei diesen Workshops nahmen die Lehrer die Notebooks gemeinsam mit den Schülern in Betrieb und führten die notwendigen Installationen durch. Die Kinder wurden dabei in den Umgang mit Microsoft Teams und in die Arbeit mit den Plattformen für Englisch (helbling ezone) und Mathematik (Mathetrainer) eingeschult.

"Die Schüler sind nun endgültig im digitalen Zeitalter angekommen und freuen sich auf die Arbeit mit ihrem Notebook", heißt es in einem Statement der Mittelschule Retz.