Vom Weinviertel bis nach China: Retzer Schüler bereit für Matura

China stand im Mittelpunkt der ersten Gruppe. Die Jugendlichen beschäftigten sich intensiv mit dem Reich der Mitte, der Kultur und der Geschichte genauso wie mit der chinesischen Küche. Die fernöstlichen Gerichte, die in der Betriebsküche mit Kochlehrer Clemens Slama zubereitet worden waren, fanden großen Anklang im Schulrestaurant.

Dann ging's thematisch wieder zurück in die Heimat, denn es folgte eine Weinviertler Präsentation: Hannah Grabs, Katrin Svoboda und Johannes Widhalm hatten einen Vergleich von konventionellem und biologischem Weinbau erstellt. Es wurden Weine verkostet, Winzer und Winzerinnen interviewt sowie eine Umfrage mit mehr als 200 Befragten durchgeführt und ausgewertet.

Vom Van bis zum Urlaub in der Krise ... reif für die Matura

„Es ist nicht nur das große Spektrum an Themen, sondern auch an Methoden und Anforderungen, die für die Jugendlichen eine große Herausforderung darstellen“, berichtet die Schulleiterin. Die Diplomarbeit biete viele Entwicklungsmöglichkeiten und sei nicht zuletzt eine gute Vorbereitung für die universitäre Laufbahn und weitere Ausbildungen. Betreuer und Themen dürfen nach eigenen Interessen gewählt werden. Beim Aufbau und Verfassen der Arbeit werden die Schüler von den Pädagogen unterstützt.

Van-life oder No-life war genauso Thema wie das Gebiet der Körpersprache. Fiona Brammer, Sanni Jakupi und Christina Dötzl gewährten Ein- und Ausblicke in ein Leben auf vier Rädern. Zur Körpersprache im Tourismus wurde ein eigener Workshop mit einer Klasse organisiert, Leonie Rauscher analysierte den Urlaub in der Krise und Michael Höchtl und Mathias Thürmer beschäftigten sich intensiv mit Tourismus und Sport. Sportlich blieben auch Dominika Olsova und Veronika Svobodova: Sie beschäftigten sich mit dem Sportsponsoring - einem Bereich, in dem es nicht immer fair zugeht.

Bei dem enormen Einsatz der Schüler und der Lehrerschaft der HLT Retz scheint es jedenfalls garantiert, dass die Jugendlichen reif für die Reife- und Diplomprüfung sind.

